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A murit actorul principal dintr-un serial celebru al anilor ’90. Dennis Haskins avea 75 de ani: rolul care l-a făcut celebru

Dennis Haskins și colegii săi din "Salvați de Clopoțel"/ Profimedia

Dennis Haskins și colegii săi din "Salvați de Clopoțel"/ Profimedia

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Scris deDana Bărăgan
Publicat29 sept. 2026, 10:17
Actualizat29 sept. 2026, 10:31

Actorul american Dennis Haskins, cunoscut în special pentru rolul directorului Richard Belding din celebrul serial al anilor ’90 „Salvați de clopoțel” („Saved by the Bell”), a murit la vârsta de 75 de ani. Vestea decesului a fost confirmată luni pentru revista Variety de Jay Schachter, agentul lui Dennis Haskins timp de mai bine de 20 de ani. Cauza morții și alte detalii nu au fost făcute publice până în prezent.

„Este o pierdere tragică. Toată lumea îl iubea pe domnul Belding, iar noi, cei care am avut ocazia să-l cunoaștem pe Dennis, îl iubeam și mai mult. Era un om minunat și își iubea, chiar își iubea din toată inima fanii. Avea mereu timp pentru ei, indiferent de situație. A fost clientul meu și un prieten drag timp de peste 20 de ani și îmi va lipsi teribil. Sunt distrus”, a transmis Jay Schachter pentru Variety.

Dennis Haskins, directorul Richard Belding din „Salvați de clopoțel”

Dennis Haskins a interpretat personajul Richard Belding pe parcursul serialului „Saved by the Bell”, difuzat între 1989 și 1992. Actorul a apărut în aproape 90 de episoade, devenind una dintre figurile asociate producției de televiziune urmărite de o generație întreagă, relatează marți Yahoo Life!.

Haskins a reluat ulterior rolul directorului Belding în „Saved by the Bell: The New Class” și în filmul de televiziune „Saved by the Bell: Hawaiian Style”. Actorul a interpretat același personaj și în „Good Morning, Miss Bliss”, producția din 1988 care a precedat serialul principal.

Personajul Richard Belding era directorul liceului Bayside și era cunoscut pentru replica „Hei, hei, hei, ce se întâmplă aici?”, rostită atunci când încerca să-i disciplineze pe elevii Zack Morris, A.C. Slater și Screech Powers.

Din distribuția serialului au mai făcut parte Mark-Paul Gosselaar, Dustin Diamond, Lark Voorhies, Tiffani-Amber Thiessen, Elizabeth Berkley și Mario Lopez.

Cariera de peste patru decenii a actorului

Pe lângă rolul care i-a adus celebritatea, Dennis Haskins a avut apariții în numeroase filme și seriale de televiziune.

Printre producțiile în care a jucat se numără „Abstruse”, „A Million Ways to Die in the West”, „A Bennett Song Holiday”, „Trailer Park Shark” și „Jennifer Falls”.

Dennis Haskins rămâne însă cunoscut în special pentru interpretarea directorului Richard Belding din „Saved by the Bell”, unul dintre serialele de televiziune reprezentative pentru publicul tânăr al anilor ’90.

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