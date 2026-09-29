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A murit actorul principal dintr-un serial celebru al anilor ’90. Dennis Haskins avea 75 de ani: rolul care l-a făcut celebru
Dennis Haskins și colegii săi din "Salvați de Clopoțel"/ Profimedia
Publicat29 sept. 2026, 10:17
Actualizat29 sept. 2026, 10:31
Actorul american Dennis Haskins, cunoscut în special pentru rolul directorului Richard Belding din celebrul serial al anilor ’90 „Salvați de clopoțel” („Saved by the Bell”), a murit la vârsta de 75 de ani. Vestea decesului a fost confirmată luni pentru revista Variety de Jay Schachter, agentul lui Dennis Haskins timp de mai bine de 20 de ani. Cauza morții și alte detalii nu au fost făcute publice până în prezent.
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