Fiica actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter a murit la doar 13 ani: „A fost lumina vieții noastre”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 30 sept. 2026, 20:17

Fiona Hepler Lowe, fiica actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter, a murit la vârsta de doar 13 ani. Familia a transmis că este profund îndurerată de pierderea adolescentei, pe care a descris-o drept o fată iubitoare, inteligentă și creativă, care adora să danseze. Familia Lowe a transmis un mesaj despre moartea Fionei într-o declarație oferită publicației PEOPLE marți, 29 septembrie. Informațiile legate de cauza morții acesteia sunt pentru moment necunoscute.

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