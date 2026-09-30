Fiica actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter a murit la doar 13 ani: „A fost lumina vieții noastre”

Fiona Hepler Lowe, fiica actorului Chad Lowe și a producătoarei Kim Painter, a murit la vârsta de doar 13 ani. Familia a transmis că este profund îndurerată de pierderea adolescentei, pe care a descris-o drept o fată iubitoare, inteligentă și creativă, care adora să danseze. Familia Lowe a transmis un mesaj despre moartea Fionei într-o declarație oferită publicației PEOPLE marți, 29 septembrie. Informațiile legate de cauza morții acesteia sunt pentru moment necunoscute.
„Suntem profund îndurerați de pierderea iubitei noastre Fiona”, a transmis familia, potrivit jurnaliștirlor de la People.
Fiona a fost descrisă de cei apropiați drept „o fată iubitoare, inteligentă, creativă și care adora să danseze”.
„Era adorată de surorile ei și profund iubită de părinții săi. De fapt, ea a fost lumina vieții noastre”, a mai transmis familia Fionei.
Fiona Hepler Lowe/ Captură Instagram
„Pierderea ei este devastatoare pentru întreaga noastră familie. Vă rugăm să ne respectați intimitatea și să vă rugați pentru noi în această perioadă”, se maiarată în declarația menționată.
În mesajul transmis, familia a indicat și numărul 988 - linia națională din Statele Unite pentru prevenirea suicidului și sprijin în situații de criză, și le-a recomandat persoanelor care se confruntă cu probleme de sănătate mintală sau care cunosc pe cineva aflat într-o astfel de situație să apeleze sau să trimită un mesaj la acest număr.
Fiona era a doua dintre cele trei fiice ale cuplului
Chad Lowe, în vârstă de 58 de ani, și Kim Painter, în vârstă de 52 de ani, au devenit părinții Fionei pe 16 noiembrie 2012. Adolescenta era a doua dintre cele trei fiice ale cuplului.
Fiica lor cea mare, Mabel Painter, are 17 ani, iar mezina, Nixie Barbara, are 10 ani.