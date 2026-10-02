AquaVentura Water Park & Spa din Parcul Pantelimon a fost deschis oficial. Acces gratuit pentru copiii și elevii din Sectorul 3

Scris de Catalina Anghel Publicat: 2 oct. 2026, 11:59

AquaVentura Water Park & Spa, noul complex acvatic și de agrement din Parcul Pantelimon, a fost deschis oficial pe 1 octombrie de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Cu o suprafață de peste 66.000 mp, complexul include 10 piscine, zone SPA și wellness, facilități sportive și de agrement, spații pentru copii și restaurante, iar copiii și elevii care învață în Sectorul 3 beneficiază de acces gratuit permanent.

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