AquaVentura Water Park & Spa din Parcul Pantelimon a fost deschis oficial. Acces gratuit pentru copiii și elevii din Sectorul 3

AquaVentura Water Park & Spa, noul complex acvatic și de agrement din Parcul Pantelimon, a fost deschis oficial pe 1 octombrie de primarul Sectorului 3, Robert Negoiță. Cu o suprafață de peste 66.000 mp, complexul include 10 piscine, zone SPA și wellness, facilități sportive și de agrement, spații pentru copii și restaurante, iar copiii și elevii care învață în Sectorul 3 beneficiază de acces gratuit permanent.
AquaVentura Water Park & Spa din Parcul Pantelimon a fost deschis oficial
Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a deschis oficial joi, 1 octombrie, AquaVentura Water Park & Spa, noul complex acvatic și de agrement din Parcul Pantelimon. Investiția pune la dispoziția bucureștenilor un spațiu modern dedicat sportului, relaxării, sănătății și petrecerii timpului liber, destinat atât adulților, cât și copiilor.
Cu o suprafață totală de 66.801 mp, AquaVentura Water Park & Spa reunește într-un singur complex piscine, zone SPA, facilități pentru sport și fitness, spații de joacă și agrement, restaurante și numeroase facilități dedicate familiilor.
„Astăzi deschidem oficial AquaVentura, un proiect important pentru Sectorul 3 și pentru București. Ne-am dorit să oferim un loc în care oamenii să poată veni pentru sport, pentru relaxare, pentru sănătate, dar și pentru a petrece timp de calitate împreună cu familia. Este un complex care aduce la un loc foarte multe facilități și care poate fi folosit pe tot parcursul anului.
Și vreau să subliniez un lucru foarte important: copiii și elevii care învață în Sectorul 3 vor avea acces gratuit la AquaVentura. Nu vorbim doar despre o gratuitate de deschidere sau despre o campanie limitată. Ne dorim ca acești copii să poată beneficia permanent de acest spațiu, să facă sport, să înoate, să se bucure de activitățile de aici și să aibă acces la toate aceste facilități. Este o investiție în sănătatea și în dezvoltarea copiilor noștri și vrem ca ei să poată beneficia de ea pe termen lung”, a declarat Robert Negoiță, primarul Sectorului 3.
10 piscine și facilități acvatice pentru toate vârstele
AquaVentura dispune de 10 piscine, concepute pentru activități diverse. Complexul include o piscină semiolimpică, două piscine infinity, piscine dedicate copiilor, precum și piscine destinate tratamentului și relaxării, inclusiv piscine cu diferite tipuri de săruri.
Oferta acvatică este completată de tobogane acvatice interioare, care adaugă o componentă de divertisment destinată întregii familii.
Zonă SPA, wellness și relaxare
Complexul dispune de o zonă SPA complexă, cu 6 saune, inclusiv saune umede, uscate și cu infraroșii.
Vizitatorii au la dispoziție și o grotă de relaxare, salină, jacuzzi și saloane de masaj, precum și alte spații destinate relaxării și recuperării.
Sport, fitness și agrement
AquaVentura oferă și facilități pentru cei care doresc să practice sportul sau să își petreacă timpul liber prin activități recreative.
În cadrul complexului se află o zonă de fitness și aerobic, precum și spații pentru jocuri și activități de agrement, precum biliard, tenis de masă și air hockey.
Spații dedicate copiilor și familiilor
Un capitol important al noului complex îl reprezintă facilitățile pentru familii. AquaVentura include spații dedicate mamelor și copiilor, locuri de joacă pentru cei mici și piscine pentru copii.
Astfel, complexul este conceput ca un spațiu în care părinții și copiii pot beneficia simultan de activități adaptate nevoilor și vârstei fiecăruia.
Restaurante și activități pe tot parcursul anului
Vizitatorii beneficiază și de restaurante și spații de alimentație publică, care completează oferta de agrement a complexului.
În timpul iernii, pe terasa AquaVentura va fi amenajat și un patinoar, astfel încât zona să poată rămâne un punct de atracție pentru activități recreative și în sezonul rece.
Peste 3.200 de dulăpioare
Pentru confortul vizitatorilor, complexul dispune de 3.260 de dulăpioare, dintre care:
• 520 de dulăpioare VIP;
• 2.200 de dulăpioare standard;
• 540 de dulăpioare pentru copii.
Energie din surse regenerabile
AquaVentura beneficiază de un sistem propriu de producere a energiei din surse regenerabile. Pe amplasament au fost instalate 1.426 de panouri fotovoltaice, cu o putere instalată de 892 kWp.
Complexul este dotat și cu stații de încărcare pentru vehicule electrice.
Gratuitate permanentă pentru copiii și elevii din Sectorul 3
Odată cu deschiderea AquaVentura Water Park & Spa, copiii și elevii care învață în Sectorul 3 beneficiază de acces gratuit, facilitate care va fi menținută și după perioada de deschidere.
În perioada 1–31 octombrie, accesul este gratuit și nelimitat, pe baza unei rezervări onlineprealabile pentru fiecare vizită.
Prin deschiderea AquaVentura Water Park & Spa, Sectorul 3 adaugă o nouă destinație de sport, sănătate, relaxare și divertisment în oferta de facilități publice a Bucureștiului.
AquaVentura Water Park & Spa este situat în Parcul Pantelimon, Șoseaua Gării Cățelu nr. 1M, în apropierea gurii de metrou Pantelimon.