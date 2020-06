Starea de alertă prelungită în Spania pentru a șasea oară. Niciun deces reaportat în ultimele 48 de ore

In lipsa unei majoritati absolute in Parlament, Pedro Sanchez s-a asigurat de voturile unor partide mai mici pentru a obtine trecerea acestei masuri de exceptie, in pofida criticilor din ce in ce mai acerbe ale opozitiei de dreapta. Nu au lipsit insa schimburile dure de replici intre reprezentantii Puterii si cei ai Opozitiei.



Decretata pe 14 martie, atunci cand epidemia a debutat, practic, in Spania, starea de alerta a fost prelungita de cinci ori de atunci si pana acum, permitand unor masuri de izolare foarte stricte, relaxata ulterior in etape si pe regiuni.



Masura va fi ridicata pe 21 iunie, premierul Sanchez sperand sa restabileasca libertatea de circulatie in toata tara pana la 1 iulie, data la care ar putea sa fie reprimiti in tara si cetatenii straini.