Starea de alertă a fost motivată de imposibilitatea utilizării temporare a amplasamentului afectat și de necesitatea menținerii continuității serviciilor de salubrizare.



'În cursul zilei de ieri a avut loc ședința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Dâmbovița, în cadrul căreia a fost adoptată Hotărârea nr. 7 din 25.06.2025, prin care a fost decretată starea de alertă la nivelul județului Dâmbovița. În cuprinsul hotărârii sunt dispuse măsuri specifice pentru asigurarea continuității acțiunilor de intervenție și gestionarea situației', a anunțat, joi, ISU Dâmbovița.



În hotărâre se arată că DSP Dâmbovița va dispune măsuri de prevenire risc epidemiologic și monitorizarea stării de sănătate a populației prin medicii de familie. Garda de Mediu are în sarcină dispunerea de măsuri pentru prevenirea riscurilor pentru mediul înconjurător. Inspectoratul Județean de Poliție dispune măsuri pentru fluidizarea circulației pe DN 71 în zona unde este groapa de gunoi Aninoasa și avertizarea participanților la trafic în cazul scăderii vizibilității pe drum din cauza fumului. În hotărâre se mai arată că Inspectoratul Județean de Jandarmi are în atenție gestionarea 'riscului de tulburări sociale cu manifestări cauzate de nemulțumire și panică'. Agenția pentru Protecția Mediului Dâmbovița are în sarcină monitorizarea permanentă a calității aerului.



'Echipajele de intervenție sunt prezente la fața locului și acționează continuu pentru lichidarea incendiului, care se manifestă mocnit, în profunzimea masei de deșeuri, pe amplasamentul Centrului de Management al Deșeurilor din comuna Aninoasa, sat Viforâta. În zonă rămân dislocate autospeciale de stingere cu apă și spumă, autospeciale ale serviciilor private și voluntare, echipaje medicale și utilaje necesare facilitării accesului, intervenindu-se mecanizat, fără întrerupere, pentru lichidarea completă a focarelor ascunse', a precizat ISU Dâmbovița.