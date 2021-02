Realitatea Plus

În luna ianuarie, secția de Anestezie și Terapie Intensivă de la Spitalul Mioveni și-a mărit capacitatea. Totul după ce au fost montate și noi stații de oxigen. Banii pentru noile achiziții au fost dați de primăria Mioveni.

”Suntem supărați că Guvernul trebuia să ne spună de la început că nu va deconta banii. Trebuia să ne spună ”ești UAT, sunt locuitorii din zona ta, fă-l, vaccinează și nu decontăm”, a declarat Ion Georgescu, primarul din Mioveni.

Spitalul Mioveni este acum în pragul colapsului. Fondurile alocate primelor trei luni din an au fost deja cheltuite, asta în contextul în care și facturile de întreținere au fost foarte mari.

”Din nefericire, toate eforturile pentru lupta cu pandemie costă, costă enorm din punct de vedere al personalului, al materiarelor și al medicamentelor. Am venit noi cu soluția să redeschidem ATI-ul de aici în condițiile în care, inițial, am avut numai zece paturi și am crescut capacitatea maximă pe care ne-o permiteau clădirile la 17 paturi de ATI”, a explicat dr. Horia Trăilă, managerul spitalului din Mioveni.

Primăria s-a ales astfel cu o cheltuială de peste 30.000 de euro pentru dotările din spital, bani pe care nu i-a recuperat până în momentul de față. Nici cei 17 medici, 18 asistenți și 3 registratori nu au primit până acum vreun ban.

Dacă ministerul Sănătății nu va găsi o soluție, este posibil ca activiatea de la spitalul Mioveni să fie restrânsă.