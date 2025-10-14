Ingrediente:

200 g ketchup

2 linguri zahăr brun

1 lingură miere sau sirop de arțar

2 linguri oțet de mere

1 lingură sos Worcestershire

1 lingură muștar Dijon

1 linguriță boia afumată

1 linguriță pudră de usturoi

1 linguriță pudră de ceapă

1 linguriță de sos de soia

½ linguriță piper negru măcinat

½ linguriță sare

½ linguriță sos iute (opțional)

Mod de preparare

Pentru că sosul barbeque se prepară într-un timp foarte scurt, este indicat să aduni pe masa de lucru toate ingredientele, pentru a le avea la îndemână.

Cum amesteci ingredientele pentru sos barbeque preparat în casă

Într-o cratiță mică, combină ketchupul, zahărul brun, mierea, oțetul de mere și sosul Worcestershire. Amestecă bine toate ingredientele pentru a se omogeniza compoziția.

Adaugă muștarul de Dijon, boiaua afumată, praful de usturoi, praful de ceapă, sosul de soia, sarea și piperul. Dacă îți place sosul puțin picant, adaugă și sosul iute. Poți adăuga ingredientele în cantitatea recomandată în rețetă sau după propriul gust.

Așază cratița pe flacăra aragazului aprinsă la intensitate mică. Lasă sosul să fiarbă ușor timp de 10-15 minute, amestecând din când în când cu o spatulă. În acest interval de timp aromele se vor întrepătrunde perfect, iar sosul va deveni mai consistent.

După fierbere, gustă sosul și ajustează condimentele după preferințe. Dacă îți place mai dulce, poți adăuga mai mult zahăr sau miere. Dacă preferi o aromă mai intensă de afumat, mai adaugă boia afumată.

După ce sosul a fiert suficient și s-a îngroșat, lasă-l să se răcească la temperatura camerei. Transferă-l într-un borcan sau într-un recipient etanș și păstrează-l la frigider. Poate fi păstrat până la 2 săptămâni.

Poți conserva deliciosul sos barbeque preparat în casă punându-l fierbinte în borcane sterilizate pe care le închizi etanș cu capacele din dotare.

sursa: Hello Taste