Pe lângă discuțiile prilejuite de pod, ministrul a abordat și viitorul companiei de stat Tarom, care se confruntă cu provocări semnificative într-un sector aerian tot mai competitiv. Grindeanu a detaliat planurile de restructurare și modernizare a companiei, subliniind importanța Tarom pentru economia națională și pentru conectivitatea internațională a României.

Anca Alexandrescu: Ce se intampla cu podul de la Braila? Se dovedeste ca am a vut dreptate cu starea carosabilului

Sorin Grindeanu: Cele legate de carosabil sunt lucruri care in acest moemnt nu sunt inchise. Am spus scred ca si data trecuta cand am venit la dumneavoastra in emisiune dar nu am avut posibilitatea sa detaliez. Asa c va voi spune cum stau lcrurile la Braila. In acest moment, nu este receptionata lucrarea. Si nu o sa ii las pe cei de la CNAIR sa faca aceasta receptie fiindca acest lucru ar insemna multe lucruri bune pentru cei care au fac ut lucrarea. Cu deblocare de garantii, cu toate lucrurile pe care le stiti. Deci nu receptionam acea lucrare.

2. Este evident pentru toata lumea ca solutia tehnica din proiect, pe care nu a facut-o Grindeanu, nu a facut-o nici macar directorul general de la CNAIR, tot dinspre parte privata a venit, solutia tehnica pentru carosabil, pentru partea de asfalt, nu este una buna. A fost dat de trei ori jos pana acum Si s-a ajuns in aceasi situatie. Este clar ca sistemul de prindere, desi e mult spus prindere, dintre asfalt si pod nu face priza.

Este clar ca aceasta solutie tehnica nu este buna. In aceste zile eu am avut discutie legata de aceasta companie inclusiv cu vicepremierul Italiei, am avut sedinta de guvern la Roma cu Salvini cand am fost impreuna cu premierul Ciolacu. A doaua sau a treia intalnire pe care o am tete-a-tete cu Salvini si unde i-am spus ca am aceasta problema cu podul de Braila. Statul italian este actionar in firma WeBuild. Statul italian, dincolo de partea privata.

I-am spus ca am aceasta problema si ca doresc sa se rezolve. A venit in urma cu trei saptamani toata conducerea WeBuild la Bucuresti, ca urmare a acestor discutii pe care le-am avut cu vicepremierul Salvini care este si ministru al Transportului. Am ajuns la concluzia si sper ca pana la sfarsitul acestei saptamani vor veni cu o noua solutie tehnica pe banii lor, pe care astept sa o implementeze. Ca daca dam tot jos asfaltul la fiecare trei luni nu este ceea ce trebuie.

Anca Alexandrescu: Si dumneavoastra ati preluat de la constructor, as putea spune chiar si o jignire la adresa romanilor, cand spuneati ca de vina sunt romanii care circula cu camioane grele

Sorin Grindeanu: Exista restrictii. Nu toti romanii au camioane care depasesc tonajul. Sunt multi romani care au camioane, sunt multi romani care transporta, dar majortitatea dintre ei respecta si tonajul. Tocmai de aia am instalat punct fix la podul de la Braila. Dar asta nu inseamna ca acea solutie se respecta. Trebuie sa se respecte tonajul

Anca Alexandrescu: Ideea era ca nu romanii erau de vina pentru modul in care se prezenta asfaltul. Adica daca a fost schimbat de trei ori.

Sorin Grindeanu: Eu am preluat acest proiect. Cand preiei un minister, il preiei cu bune si rele.

Anca Alexandrescu: V-am vazut cu elicopterul

Sorin Grindeanu: In fiecare zi merg sa vad 5-6 santiere. Elicopterul este de la RAAPPS. Acesta este un elicopter care, surprinzator, in trecut era la Ministerul Transporturilor si care a fost dat catre RAAPPS. Pilotii trebuie sa isi faca in fiecare luna orele de zbor. Ca merg eu, ca merge primul ministru, ca merge ministrul de Interne sau ca merge orice ministru, nu costa niciun leu. Pilotii tot trebuie sa-si faca orele, tot cu consum in kerosen. Odata ca sunt costuri mai mici, a doua oara nu costa, cel putin Ministerul Transporturilor, nu costa nimic, a treia oara, intr-o zi vad cate 5-6 santiere.

In acest moment, in Romania sunt in executie aproape 900 de kilometri de autostrada si drum expres. Eu vreau sa va spun ca de la sfarsitul anului 2021, de cand am venit in functie si pana acum, am dat in circulatie cam 220 – 230 de kilometri de autostrada si drum expres. Pana la sfarsitul anului, tinta mea este sa am 400 de km cand ies din aceasta functie. Stiti cine e pe locul doi? Cineva care are 100 km.

Anca Alexandrescu: Mai vreti sa mai fiti ministrul Transoprturilor, daca va castiga PSD?

Sorin Grindeanu: Nu, nu mai imi doresc acest lucru

Anca Alexandrescu: Mai vreti sa mai fiti ministrul Transoprturilor, daca va castiga PSD?

Sorin Grindeanu: Nu, nu mai imi doresc acest lucru

In ceea ce priveste podul de la Braila, ca sa intelegem calendarul, la sfarsitul acestei saptamani asteptam toate expertizele pe noua solutie tehnica, si chiar azi am avut discutii cu cei din Italia de la aceasta companie, fiindca nu mai vreau sa las lucrurile doar in gestiunea celor de la CNAIR, urmand ca saptamana cealalta sa inceapa sa fie aplicata aceasta noua solutie pe podul de la Braila. Eu, vreau sa clarifi treaba aceasta: Nu a fost pusa niciodata in pericol viata celor care au circulat pe pod. S-a respectat proiectul tehnic. Stiti ca in momentul in care s-a dat drumul la circulatie pe acest pod, de la Macin, de pe malul tulcean, pana la Braila faci un sfert de ora. Inainte de asta, oamenii nu puteau ajunge la spital, daca exista o urgenta.

Anca Alexandrescu: Dar daca nu functioneaza nici aceasta solutie?

Sorin Grindeanu: Sa gaseasca ca nu e primul si ultimul pod din lumea asta

Anca Alexandrescu:Totusi, s-au platit atatea sute de milioane de euro.

Sorin Grindeanu: S-a facut o licitatie in trecut. E un consortiu Italiano-Japonez

Anca Alexandrescu: Dar in tarile lor de ce nu se intampla?

Sorin Grindeanu: In acest moment avem aceste parghii pe care atata timp cat sunt in aceasta functie o sa ma folosesc de ele.

Anca Alexandrescu: Vreti sa fiti premier?

Sorin Grindeanu: Nu, am fost in aceasta functie

Anca Alexandrescu: Ce vreti sa fiti? Ca doar nu o sa stati pe margine?

Sorin Grindeanu: In primul rand deputat de Timis. Si am inteles ca a clarificat noul presedinte de Consiliu Judetean, Alfred Simonis lucrurile la conferința județeană din urmă cu câteva zile.

Anca Alexandrescu: În ce sens?

Sorin Grindeanu: În sensul că a spus cam cum va fi lista la Timișoara.

Anca Alexandrescu: Vreți să fiți șef la SRI?

Sorin Grindeanu: Nu. Exclus, așa ceva. Vreau să rămân în politică, avem alegeri așa: În 24 noiembrie, primul tur de prezidențiale. În 1 decembrie, așa cum bine știm, al doilea tur. Îmi doresc să avem un președinte care să provină din partidul meu.

Anca ALexandrescu: Adică, cu alte cuvinte, pentru că astăzi Marcel Ciolacu și-a anunțat candidatura, vă doriți

ca președintele României să fie Marcel Ciolacu?

Sorin Grindeanu: Evident.

Anca Alexandrescu: Ca să-i luați locul la partid?

Sorin Grindeanu: Nu. Ca să aibă în sfârșit, după 20 de ani, România să aibă un președinte care să unească.

Anca Alexandrescu: Dar vreți să fiți președinte la PSD?



Sorin Grindeanu: Eu vreau să am un președinte de țară care să unească. Iar acel președinte e Marcel Ciolacu. Credeți-mă, îl cunosc. Așa cum îl cunosc eu, va fi un foarte bun președinte de țară. Știți, după 20 de ani în care

tot timpul am avut această politică de de excludere. Nu vă aduceți aminte perioadele în care veneau și spuneau bugetari contra privați. Cei care sunt în armată contra celor care sunt cadre medicale. Erau toate acele lucruri

care au dus la diviziune în societatea noastră. Doream doar să închid această buclă și să spun că în acest moment între toți cei care și-au arătat dorința de a candida, este de departe candidatul cel mai bun pentru România.

Anca Alexandrescu: Dar nu mi-ați răspuns la întrebare. Vrei să fii și președintele PSD-ului?

Sorin Grindeanu: Nu, vreau să avem un congres liniștit. Hai să vă spun că știți istoria PSD-ului. Știți când am avut noi ultima dată un congres liniștit? ? În 2001. Când câștigase domnul Iliescu. Și Adrian Năstase venise președinte la PDSR și în acel congres s-a transformat în PSD. În 2001. Vor fi 24 de ani de când n-am mai avut un congres liniștit. Asta e ce-mi doresc, doamna Alexandrescu, să avem în sfârșit un congres liniștit.

Anca Alexandrescu: Dacă vă vor oameni din partid, ați accepta să fiți președintele PSD-ului?



Sorin Grindeanu: Să ajungem acolo și să avem acel congres liniștit.

Anca Alexandrescu: Acum însă vreau să ne întoarcem la problemele de la transporturi și vreau să vă întreb ce se întâmplă cu Taromul, domnule ministru, pentru că sunt din ce în ce mai multe voci care spun că vreți să vindeți Taromul. Toată lumea s-a isterizat când a văzut că se vând acele sloturi către Londra. Eu am citit astăzi comunicatul venit de la Tarom cu explicațiile că Taromul nu putea să asigure cele două curse săptămânale, că s-au diversificat rutele și citățenii români preferă cursele low cost. Am înțeles lucrul acesta. Dar totuși sunt niște întrebări. Mi-au scris oameni din interior de acolo și m-au întrebat de ce îl țineți în funcție pe actual

director pe care l-ați schimbat și apoi l-ați repus în funcție. De ce membrii Consiliului de Administrație sunt aceiași. Sunt o grămadă de multe alte întrebări pe care mi le-au trimis cei de la Tarom. Dar explicați-ne ce se întâmplă acolo. Vindeți Taromul sau ce se întâmplă acolo?

Sorin Grindeanu: Pe rând și mulțumesc de oportunitate. In primul rând, în 2020, ca să nu vorbim de lucruri

care țin de istoria mai îndepărtată. În 2020 lucrurile din punct de vedere economic la Tarom arătau așa: Pierdere de aproape 100 de milioane de euro.

Am preluat la final de 2021 acest minister care are în coordonare și Taromul. Undeva pierderile după un an cu acel ajutor care a venit de la guvern, pierderile erau tot pe acolo. Undeva pe la 80 de milioane de euro. Anul 2023 s-a încheiat tot pe pierdere. S-a ajuns la minus 17 milioane. Deci s-a recuperat foarte mult.

Mai mult decât atât. De când am venit în această funcție le-am spus celor care erau directori, membri în CA că au tot sprijinul meu atât timp cât vin și mi-arată un plan economic care stă în picioare și care aduce această companie pe plus. Pentru că deocamdată noi lucrăm, fiind în Uniunea Europeană, pe reguli economice corecte.

Nu mai se poate veni să se pompeze bani de la stat în această companie. Am avut și s-a contractat înainte de a fi ministru la Transporturi acel studiu făcut de una din cele patru mari companii care fac audit. Una din Big Four care fac aceste audituri și care a propus acest plan. Care ce să vezi? A fost acceptat de Comisia Europeană, doamna Alexandreascu. Care Comisia Europeană a zis da, suntem de acord cu planul propus de către această companie. Dacă vi-l însușiți, de la noi primiți 100 de milioane de euro. Ca ajutor. Și am primit. Doar că trebuie să-l puneți în aplicare. Și am primit acum, în aprilie - mai. Ca să punem în aplicare, cu toată durerea, trebuie să

faci anumite lucruri. Trebuie să tai anumite rute care nu sunt economice corect. Ies pe minus, ca să fiu mai clar. Una din ele era aceasta. Tarom-ul nu are alt drum de facut, decat sa mearga mai departe pe acest drum.

Știți că Austrian Airlines, una din companiile de frunte din Europa, e deținută de Lufthansa? Swiss Air, la fel, de Lufthansa. Eu mi-aș dori, și vă spun și mi-asum acest lucru. Mi-aș dori ca Tarom-ul să aibă acționari diversi, serioși.

Să nu decidă Grindeanu, nici măcar, să zicem, un prim-ministru nu poate să decide lucrul ăsta, ci este o decizie care se ia într-un cadru mult mai larg și care să ducă compania noastră, care e o companie cu un brand în continuare foarte bun și ăsta a rămas. Brand-ul Tarom, să știți că a rămas și e recunoscut worldwide. E o chestiune la care n-aș spune nu.

Anca Alexandrescu: Și statul român ce face?

Sorin Grindeanu: Statul român să continue să rămână acționar.

Am fost în Golf cu premierul în urmă cu 2-3 luni. Să știți că unul din punctele pe care l-am avut pe agenda, eu ca ministru al Transporturilor și pe care l-a avut și premierul, a fost să găsim parteneriate cu companii, de exemplu, de acolo.

Anca Alexandrescu: Deci ca să fie foarte clar, nu vreți să vindeți în totalitate, ci doar o parte. Deci statul

român să rămână acționar. Dar există și riscul în care partenerul care vine să facă o mărie de capital, cum s-a întâmplat la OMV, de exemplu, cu Petrom?

Sorin Grindeanu: Eu cred că statul român și ministrii și prim-ministrii în 20 de ani au învățat din experiențele trecutului. Hai să vedem. Dar mi-aș dori să avem, de exemplu, un partener cum ar fi aceste companii din golf care sunt unele din cele mai puternice.

Anca Alexandrescu: Dar de ce îl țineți pe actualul director?

Sorin Grindeanu: Ca să clarific și asta. Mi s-a cerut tot de către să zicem regulile date de OECD și de toate

lucrurile pe care trebuie să le atingem, să avem consilii de administrație selectate prin 109. Unele lucruri au fost făcute prin PNRR. Erau obligatorii în PNRR ca să luăm bani. Cinci consilii de administrație. Restul nu erau neapărat obligatorii prin PNRR, dar se cereau aceste lucruri.

Toate, toate, mai am, cred că două sau trei, au fost făcute respectând regulile la 109. Ministrul are doar chestiunea de final. Toate se fac de către firme de reclutare care nu au legătură cu ministerul. Eu, dacă cineva n-a respectat, eu nu pot să fac pe milițianul. Dacă cineva n-a respectat legea, aveți cuvântul meu de onoare că aștept să mi se semnaleze acest lucru și primul lucru pe care îl fac, trimit către organe de anchetă.

Anca Alexandrescu: Ați vorbit de economii și cumva cu ghilmele de rigoare de optimizare, nu e un termen fericit, dar aud că purtătorul de cuvânt de la Tarom are 3.000 de euro salariu, că directorul comercial are 35.000 de lei salariu

Sorin Grindeanu: Ce-mi doresc acolo și nu că-mi doresc eu, e prin planul de restructurare. Cred că am mai spus lucrul ăsta și la dumneavoastră. O companie aeriană, de tipul Tarom, ar trebui să aibă 90-ceva la sută din angajați personal de bord, adică piloți și însoțitori de bord. Nu să fie undeva la 50-50. Și se va ajunge acolo.