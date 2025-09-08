Söder a declarat că trimiterea de trupe NATO în Ucraina este „nerealistă". În schimb, el consideră că ar trebui analizată posibilitatea ca bărbații ucraineni apți de muncă și de luptă, aflați în Germania, să fie trimiși înapoi în țara lor. „În prezent, nu există perspective reale de pace. În acest context, este legitim să discutăm despre reîntoarcerea cetățenilor ucraineni capabili de muncă, pentru a contribui la apărarea propriei țări", a afirmat Söder.

Desfășurarea trupelor NATO, imposibilă pentru Germania

Politicianul bavarez a subliniat că ideea desfășurării de trupe NATO pe teritoriul ucrainean nu este doar inacceptabilă pentru Rusia, ci și imposibilă din punct de vedere al capacității actuale a Bundeswehr-ului. „Armata germană nu este pregătită pentru un astfel de pas", a adăugat liderul CSU.

Integrarea și angajarea refugiaților

Söder a ridicat și problema integrării refugiaților ucraineni în Germania. El a menționat că rata de angajare a acestora este semnificativ mai scăzută decât în alte state europene. „Această situație trebuie corectată urgent, și nu doar în cazul celor care au sosit recent", a avertizat politicianul.

Buget record pentru Bundeswehr

Guvernul federal de la Berlin a alocat un buget record de 355 de miliarde de euro pentru consolidarea Bundeswehr-ului. Fondurile vor fi direcționate către achiziții de muniție, vehicule blindate, nave, avioane, rachete și alte echipamente militare necesare, pentru ca armata germană să devină „cea mai puternică forță militară din Europa".

Noi reglementări pentru refugiați

Autoritățile germane pregătesc un set de reglementări privind refugiații ucraineni. Începând cu 1 aprilie 2026, cetățenii ucraineni care sosesc în Germania vor beneficia de un ajutor financiar lunar redus cu 100 de euro. Accesul la sistemul public de sănătate va fi de asemenea mai limitat.

Avertismentul cancelarului Germaniei

Cancelarul Friedrich Merz a declarat că planurile lui Vladimir Putin nu se vor opri la Ucraina. „Noi, în Europa, trebuie să ne ajustăm interesele - fără o nostalgie falsă”, a afirmat Merz la sediul Ministerului de Externe din Berlin.

Relația Europei cu SUA și parteneriatele de apărare

Merz le-a cerut aliaților europeni să reevalueze prioritățile și să-și extindă rapid parteneriatele globale. El a menționat că, deși SUA rămâne un partener important, relația a devenit mai puțin evidentă din cauza condiționării legăturilor de interese specifice.

Ucraina, doar primul pas al lui Putin

Cancelarul german a subliniat că Ucraina reprezintă doar primul pas al planurilor imperialiste ale lui Putin. „Toate informațiile indică faptul că planurile lui Vladimir Putin nu se vor încheia cu Ucraina”, a declarat Merz, potrivit Sky News.

