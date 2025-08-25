În Austria au apărut costuri excepționale au apărut în cazul unui deținut cu o greutate impresionantă de 289 kilograme, considerat cel mai greu condamnat din țară. Tânărul de 29 de ani a fost arestat după ce poliția a descoperit în locuința sa din Viena cantități mari de droguri - 45 de kilograme de cannabis, 2 kilograme de cocaină, aproape 2 kilograme de amfetamine și peste 2.000 de pastile ecstasy.

Inițial, acesta a fost încarcerat în penitenciarul Josefstadt din Viena, însă din cauza greutății sale însoțite de probleme tehnice legate de mobilier — patul aproape a fost distrus — a fost mutat în închisoarea din Korneuburg, localitate situată la aproximativ 15 kilometri nord de capitală. Aici, pentru a-i putea fi asigurată o ședere conformă cu nevoile corporale excepționale, i s-a montat un pat special sudat, ultra-rezistent, iar serviciile medicale necesită prezența permanentă a unor asistente externe, disponibile 24 de ore din 24.

Potrivit Kronen Zeitung, unul dintre cele mai importante ziare austriece, închiderea într-un spital cu o secție special amenajată și pazită de doi agenți a fost exclusă din cauza costurilor foarte ridicate. Cu toate acestea, îngrijirea acestui deținut a ajuns să coste zilnic 1.800 de euro (aproximativ 2.090 dolari), adică de zece ori mai mult decât cheltuielile obișnuite pentru un condamnat cu condiții normale, care sunt în jur de 180 de euro (209 dolari) pe zi.

Mai mult, cheltuielile cu transportul deținutului depășesc cu mult standardele normale, fiecare deplasare specială ajungând să coste 5.000 de euro (5.800 dolari). Pentru a reduce aceste costuri ridicate, anchetele și interogatoriile suspectului se desfășoară exclusiv prin mijloace video.

Costurile excepționale și întreaga situație a creat controverse în societatea austriacă. Mass-media locală a observat că acest deținut necesită fonduri care depășesc de zece ori costurile obișnuite ale unui condamnat „normal”. Totodată, presa a remarcat disparitatea în accesul la servicii pentru populația generală: „În timp ce cetățenii aflați în afara închisorii așteaptă adesea luni de zile pentru o programare la doctor, pare că există resurse disponibile pentru criminali cu probleme speciale”.

