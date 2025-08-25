Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava şi poliţişti ai Suceava au reuşit să probeze infracţiunile dintr-o cauză complexă şi să-l aresteze pe un bărbat de 28 de ani, din satul Valea Putnei, comuna suceveană Pojorâta, suspectat de omor. Ulterior, la propunerea Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, instanţa a dispus arestarea tânărului pentru 30 de zile, acesta fiind încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, informează Poliţia Română.

Criminaliştii suceveni au anchetat, împreună cu poliţişti ai Brigăzii Operaţiuni Speciale Suceava şi sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava, un caz complex care viza împrejurările izbucnirii unui incendiu, în seara de 15 august, în localitatea Valea Putnei şi a morţii unui bătrân de 89 de ani.

Anchetatorii au stabilit, în urma unor acţiuni ample, că a fost vorba despre o crimă urmată de incendiere intenţionată, cu scopul ascunderii urmelor şi al asigurării scăpării autorului faptelor.

Astfel, în 15 august, în jurul orei 21:40, poliţiştii Secţiei 11 Pojorâta au fost sesizaţi printr-un apel la 112 despre producerea unui incendiu la o locuinţă din satul Valea Putnei, comuna Pojorâta. Din primele verificări, poliţiştii au stabilit că imobilul aparţine unui localnic de 89 de ani şi au constatat că au ars două anexe şi acoperişul casei de locuit. În zona unei anexe folosite ca adăpost pentru animale şi ca magazie pentru depozitarea lemnelor a fost găsit cadavrul carbonizat al proprietarului locuinţei, precizează sursa citată.

Echipa operativă a stabilit că epicentrul focarului a fost într-o anexă, conturându-se ipoteza solidă că incendiul a fost provocat intenţionat, motiv pentru care au fost declanşate investigaţii criminalistice pentru stabilirea unor piste de lucru şi a unor ipoteze viabile în privinţa morţii bătrânului, în contextul incendiului respectiv. În urma verificărilor, anchetatorii au putut stabili că la momentul intervenţiei pompierilor pentru stingerea incendiului, la locul incidentului s-a aflat şi un bărbat de 28 de ani, nepot vitreg al bătrânului de 89 de ani şi vecin cu acesta. Bărbatul, aflat sub influenţa alcoolului, era agitat şi speriat, încercând să afişeze „o atitudine empatică şi de îngrijorare” cu privire la bătrânul găsit carbonizat, arată anchetatorii.

La un moment dat, tânărul a părăsit subit zona, iar ulterior nu a mai fost găsit la locuinţa sa de către investigatori, fiind cunoscut că lucra la diverse stâne şi ferme de animale.

Având suspiciuni legate de comportamentul bărbatului de 28 de ani, poliţiştii au început să-l caute, iar în paralel au primit informaţii după ce legiştii au făcut autopsia în cazul bătrânului. Astfel, concluziile preliminare au întărit suspiciunile poliţiştilor despre un act intenţionat, stabilind că moartea bătrânului s-ar fi putut datora „unor acte de violenţă fizică anterioare incendiului”, precizează sursa citată.

Cauza a fost preluată de către un procuror criminalist din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Suceava, fiind desfăşurate în continuare investigaţii pentru probarea faptelor, dar şi pentru găsirea suspectului, respectiv a bărbatului de 28 de ani.

Potrivit Poliţiei Române, au fost audiate zeci de persoane, au fost efectuate percheziţii domiciliare şi căutări pe un areal extins, atât în fondul forestier din zona Pojorâta, cât şi la ferme, stâne, fânare, locaţii izolate sau părăsite. Pentru desfăşurarea activităţilor de căutare şi localizare au fost constituite echipe mixte din poliţişti ai Serviciului de Investigaţii Criminale Suceava, Serviciului pentru Acţiuni Speciale, Poliţiilor Câmpulung Moldovenesc, Vatra Dornei, Suceava, Rădăuţi, Gura Humorului, Vicovu de Sus şi poliţişti ai Brigăzii Operaţiuni Speciale Suceava. De asemenea, la activităţile de căutare au participat jandarmi, lucrători silvici şi salvamontişti, dar şi voluntari organizaţi de Primăria din Pojorâta.

În urma amplelor acţiuni de căutare, sâmbătă noapte, în jurul orei 23,30, bărbatul de 28 ani a fost identificat în timp ce se ascundea în podul unui imobil nelocuit din localitatea de domiciliu. El a fost imobilizat, încătuşat şi preluat fără incidente de către poliţişti, fiind dus la sediul Secţiei de Poliţie Rurală Pojorâta şi ulterior la Parchetul de pe lângă Tribunalul Suceava pentru audieri.

În urma audierilor, anchetatorii au stabilit că, pe fondul unor conflicte anterioare şi al consumului de alcool, în seara de 15 august, bărbatul de 28 de ani a mers la locuinţa bunicului său vitreg, a avut o altercaţie cu acesta, ulterior „exercitând asupra sa acte de violenţă şi incendiind locaţia faptelor pentru a ascunde urmele infracţiunii”.

De asemenea, s-a stabilit că după comiterea faptelor, bărbatul s-a ascuns în pădurea din zonă, în locuri greu accesibile şi în imobile nelocuite, încercând să se sustragă cercetărilor.

După administrarea probelor, în noaptea de 23 spre 24 august, bărbatul a fost reţinut pentru 24 ore, iar ulterior a fost pusă în mişcare acţiunea penală împotriva sa pentru omor şi distrugere şi a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, în baza unui mandat emis de Tribunalului Suceava.

Bărbatul a fost încarcerat în Centrul de Reţinere şi Arestare Preventivă, cercetările fiind continuate de către poliţiştii Serviciului de Investigaţii Criminale IPJ Suceava, sub supravegherea şi coordonarea directă a procurorului de caz.