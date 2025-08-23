În urma unor activități operative desfășurate de Poliția Română, anchetatorii au reușit să-l localizeze pe Liviu Ilie Sălăgean, complice al lui Gânj într-un caz de omor, pe teritoriul Germaniei.

Sălăgean a fost reținut ieri în orașul Karlsruhe, în urma unei acțiuni comune între Poliția Română și autoritățile germane. Operațiunea a fost sprijinită de Oficiul Federal de Poliție Judiciară din Germania (Bundeskriminalamt), prin Direcția de Persoane Urmărite și Direcția de Operațiuni Speciale, precum și de Parchetul din Wiesbaden.

Pe numele lui Sălăgean erau emise două mandate europene de arestare de către Judecătoria Luduș. Acesta era urmărit internațional pentru mai multe infracțiuni, printre care conducerea unui autovehicul fără permis, comisă în județul Mureș în luna septembrie 2020. Pentru aceste fapte, a fost condamnat la o pedeapsă de 2 ani și 1433 de zile de închisoare, incluzând un rest de pedeapsă neexecutat.

În plus, în iulie 2024, autoritățile române au validat un al doilea mandat european de arestare, după ce Sălăgean a fost condamnat la un an și patru luni de închisoare pentru influențarea declarațiilor. Potrivit anchetatorilor, în noiembrie 2020, acesta ar fi amenințat doi martori din dosarul în care era cercetat pentru conducere fără permis.

Liviu Ilie Sălăgean urmează să fie predat autorităților române pentru executarea pedepselor.