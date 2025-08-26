Legea Drepturilor Omului, care integrează convenția în legislația națională, ar fi abrogată și înlocuită cu o Declarație a Drepturilor Britanice, fără mențiuni explicite despre drepturile fundamentale, ci doar despre „protecția libertății” și „libertatea de exprimare”.

Zia Yusuf, unul dintre apropiații lui Farage, a explicat: „Nu va conține nimic care să ajute judecătorii activiști să oprească decolarea zborurilor. Va prioritiza drepturile cetățenilor britanici în fața celor străini. Nu ne vom clătina. Nu vom fi intimidați. Vom livra pentru poporul britanic. Este singura cale de a reda această țară. De a opri invazia care are loc.”

Cinci zboruri de deportare pe zi și centre pe baze militare

Reform UK vrea să organizeze cinci zboruri de deportare zilnic. Persoanele care ajung în Regatul Unit cu bărci mici nu vor mai putea cere azil. Acestea ar fi arestate și duse în centre amenajate pe foste baze militare, urmând să fie deportate ulterior.

Partidul vrea să negocieze înțelegeri directe cu țările de origine, inclusiv Afganistan și Eritreea, în ciuda problemelor grave privind drepturile omului în aceste state. Dacă aceste acorduri nu ar fi posibile, migranții ar putea fi trimiși în teritorii britanice de peste mări, precum Insula Ascension. Pentru cazurile imposibil de returnat, se urmărește semnarea de contracte cu state terțe, precum Rwanda și Albania.

Farage a detaliat: „Declarația drepturilor va include libertatea de a face orice, atâta vreme cât nu există o lege care să îți interzică. Opusul acestei idei este conceptul de drepturi ale omului, care sunt acordate de stat. Avem deja academicieni care lucrează la document. Sun foarte multe de făcut.”

Stimulente pentru plecarea voluntară și aplicație de „auto-deportare”

Farage propune și o variantă „răsplată și pedeapsă”, oferind un interval de șase luni pentru plecarea voluntară. Migranții care aleg să se întoarcă în țările lor de bunăvoie ar primi 2.500 de lire sterline, plus biletul de avion. În paralel, Reform UK vrea să dezvolte o aplicație digitală prin care migranții să își organizeze singuri plecarea – o „aplicație de deportare” prin care aceștia să poată solicita repatrierea.

Partidul estimează costurile acestei strategii la 10 miliarde de lire, dar susține că în final bugetul va fi degrevat, pentru că întreținerea solicitanților de azil depășește deja 7 miliarde de lire anual. Yusuf a subliniat: „Este o întreprindere uriașă. Credem că este absolut necesară. Țara se află într-o stare în care și-a pierdut complet controlul asupra frontierelor. Poporul britanic a avut mai mult decât suficient. Este o urgență de securitate națională. Este și o urgență fiscală. Dacă iei în calcul costurile de cazare și întreținere a solicitanților de azil, treci de 7 miliarde de lire. Trebuie făcut. Trebuie să funcționeze. Este o resetare juridică transformatoare.”

El a mers mai departe, afirmând că bărcile cu migranți „s-ar opri imediat”.

Critici din partea opoziției

Angela Eagle, ministrul laburist pentru securitatea frontierelor, a replicat: „Nigel Farage scoate pur și simplu numere din pălărie, încă o politică irealizabilă din partea unui partid care ar spune orice pentru un titlu de ziar. Noi punem ordine în sistemul de azil defect. Ne asigurăm că cei fără drept de ședere sunt îndepărtați sau deportați.”

La rândul său, Chris Philp, secretarul de interne din umbră, a declarat: „Marea dezvăluire nu face decât să recicleze multe idei deja anunțate de conservatori. Nigel Farage a spus anterior că deportările în masă sunt imposibile, iar acum afirmă că sunt politica lui. Cine știe ce va mai spune mâine.”

Marea Britanie, tot mai izolată în Europa

Farage a subliniat că Marea Britanie ar părăsi Convenția Europeană a Drepturilor Omului și alte tratate similare, pe care le-a descris drept „influențe maligne” ce au împiedicat deportările. Dacă planul ar fi aplicat, Regatul Unit ar deveni una dintre cele trei țări europene în afara convenției, alături de Rusia și Belarus, scrie Sky News.

Presiuni imense asupra guvernului Starmer

Între timp, guvernul laburist condus de Sir Keir Starmer pregătește aplicarea acordului „one in, one out”, semnat cu Emmanuel Macron în vara acestui an. Conform acestuia, peste 100 de migranți ajunși cu bărcile mici ar urma să fie returnați în Franța, în schimbul primirii unui număr similar de solicitanți de azil aflați deja pe teritoriul francez și având legături cu Regatul Unit.

Cifrele oficiale arată că, în 2025, 28.288 de persoane au traversat Canalul Mânecii în ambarcațiuni mici – o creștere de 46% față de aceeași perioadă a anului trecut. Noi traversări au fost observate chiar în această săptămână, însă datele nu au fost încă publicate de Ministerul de Interne.

Nemulțumirea publicului este tot mai evidentă. Un sondaj YouGov realizat în weekend arată că 71% dintre cetățeni consideră că premierul gestionează prost criza bărcilor. În paralel, protestele împotriva găzduirii solicitanților de azil în hoteluri au continuat, iar guvernul se pregătește pentru noi acțiuni în justiție inițiate de autoritățile locale.

În sondaje, laburiștii au înregistrat scăderi accentuate pe parcursul anului 2025, în timp ce Reform UK a rămas constant pe primul loc.

