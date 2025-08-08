Ambarcațiunea, care s-a apropiat fără să fie detectată, a fost probabil lansată de pe țărmurile nordului Africii, o rută cunoscută pentru traversările ilegale spre Spania. Odată ajunsă la câțiva metri de țărm, migranții s-au aruncat în apa mării și au înotat către plajă, în mijlocul oamenilor care căutau răcoare și liniște. Printre aceștia se aflau copii și familii, surprinse de această intruziune neașteptată.

NEW: Locals tackle illegals and pin them down after they rush ashore on a crowded Spanish beach



Around 13 men, believed to be of Moroccan origin, jumped from a boat onto Sotillo Beach in Castell de Ferro, Granada, on Sunday afternoon



Witnesses said some ran along the beach… pic.twitter.com/TO0gvH9OeS — Unlimited L's (@unlimited_ls) August 5, 2025

Reacțiile au fost variate: unele persoane au fugit speriate, în timp ce altele au intervenit și au încercat să rețină migranții care alergau spre uscat înainte de sosirea forțelor de ordine.

Din ambarcațiune nu au coborât toți pasagerii. Câțiva bărbați, cu fețele acoperite și glugi pe cap, au rămas pe barcă, care a părăsit rapid zona, dispărând în larg. Aceștia sunt considerați posibil traficanții care organizează aceste traversări clandestine.

Intervenția rapidă a Gărzii Civile și arestările

După ce au fost opriți de turiști și reținuți, cel puțin nouă migranți au fost predați autorităților. Garda Civilă a intervenit prompt, ajungând la fața locului în câteva minute pentru a prelua situația. Polițiștii au început o anchetă pentru a identifica sursa ambarcațiunii și a stabili responsabilitățile legate de traficul de persoane.

Imagini video care au făcut înconjurul internetului

Scenele surprinse de trecători au fost filmate cu telefoanele mobile și au devenit virale pe rețelele sociale în scurt timp. Clipurile arată grupuri de bărbați alergând pe nisip, unii încercând să se ascundă printre turiști, alții fiind opriți cu forța de localnici înainte ca poliția să ajungă.

🚨 BREAKING:



Chaos on a packed Spanish beach as around a dozen illegal boat migrants storm ashore - some detained by stunned tourists.



Spain’s borders are wide open. This isn’t immigration - it’s invasion.#Illegalimmigration #Spain #Immigrants pic.twitter.com/H1A3cwotF6 — Make Europe Great Again - M.E.G.A (@ScaryEurope) August 5, 2025

Aceste înregistrări video au stârnit reacții diverse pe internet, de la solidaritate și compasiune la teamă și indignare.

Contextul migrărilor pe coastele spaniole

Autoritățile spaniole nu au oferit încă informații oficiale despre identitatea celor care au debarcat, însă se vehiculează că majoritatea ar fi cetățeni marocani. Incidentul de la Castell de Ferro se înscrie într-un trend crescător de traversări ilegale pe mare, în special în zonele Andaluziei și Murcia.

Ruta ce leagă coasta Marocului de coastele spaniole este una dintre cele mai circulate pentru migranți și traficanți în vestul bazinului mediteranean.

Provocările constante pentru autorități

În ciuda eforturilor sporite ale forțelor de ordine din Spania pentru a preveni astfel de debarcări, traficul de persoane continuă să fie o problemă dificil de controlat. Utilizarea ambarcațiunilor rapide, operațiunile desfășurate în plină zi, în locuri aglomerate de turiști, adaugă un efect de surpriză și generează confuzie în rândul populației.

