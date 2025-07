Oamenii care au ieșit pe străzi revoltați cer ca imigranții să fie trimiși acasă.

Protestele au fost declanșate în Epping, la nord-est de Londra, acolo unde sunt găzduiți mai mulți solicitanți de azil. Sute de persoana s-au adunat în fața unui hotel cu pancarte cu mesaje precum „Expulzați infractorii străini” sau „Să ne apărăm fetele”. Lucrurile au degenerat însă rapid, iar forțele de ordine au fost atacate cu sticle și fumigene.

O persoană a fost reținută de poliție după protestele violente, iar potrivit autorităților, opt polițiști au fost răniți de manifestanți.

Tensiunile au izbucnit însă în urmă cu câteva zile după ce un solicitant de azil de 38 de ani a fost acuzat de agresiuni sexuale. El ar fi încercat să sărute o fată de 14 ani, lucru pe care l-a negat când a apărut în instanță.

According to the mainstream media, this is what far right Nazi racists look like.

These insults do not work any longer. The people of Epping are protesting for a safer country, they cannot be silenced.

The English have had enough crap. No more. pic.twitter.com/QDSvQLFpeN