Propunerea în 28 de puncte prevedea recunoașterea Donbasului – Donețk și Lugansk – ca teritoriu rusesc de facto, precum și limitarea efectivelor armatei ucrainene la 600.000 de militari.

Sergentul Volodimir Rjavski, aflat sub presiune intensă din partea forțelor ruse în apropierea orașului Pokrovsk, afirmă că „nimeni nu va face concesii cu privire la teritorii, pentru că este pământul nostru și stăm aici” și consideră planul drept o „capitulare” care nu poate fi acceptată de combatanți.

Mulți dintre soldați subliniază că deciziile privind retragerea sau apărarea pozițiilor nu pot fi luate fără explicații clare din partea conducerii politice, pentru că „băieții noștri sunt în tranșee. Ei au dreptul să decidă”.​

Locotenentul Oleksandr, membru al forțelor speciale pe frontul de sud, consideră plafonarea armatei ca o amenințare la adresa securității naționale: „Nimeni nu va face concesii în ceea ce privește dimensiunea armatei, pentru că este garanția noastră de securitate”. El subliniază că, dacă Ucraina nu oprește acum ofensiva rusă, generațiile viitoare vor fi nevoite să lupte pentru independență.

Pe linia frontului, soldații sunt nevoiți să facă față superiorității numerice a forțelor ruse, iar moralul lor este afectat după ani de lupte.

Locotenentul Dmitro Melnik, operator de drone din regiunea Dnipropetrovsk, recunoaște dificultățile și exprimă speranța că pacea va fi posibilă, dar nu în condițiile actuale: „Nu mă voi opri până nu se termină războiul, dar sufletul meu e sfâșiat”.​

Analiștii militari ucraineni pun sub semnul întrebării logica grabei de a ajunge la un acord de pace, subliniind riscurile concesiilor unilaterale care ar permite Rusiei să-și mențină potențialul militar și să amenințe alte regiuni. Abandonarea teritoriilor controlate de Ucraina ar provoca revoltă și scăderea moralului armatei, spun specialiștii. Totuși, unii recunosc nevoia unui plan de pace, chiar dacă obiectivele de război s-au schimbat de la supraviețuire la recuperarea teritoriilor pierdute.

„Este mult mai rău să facem concesii unilaterale și ne retragem din regiunea Donețk, în timp ce Rusia își păstrează potențialul și poate de acum înainte amenința regiunile vecine”, a spus Mikola Bielieskov, analist militar la Institutul Național pentru Studii Strategice.