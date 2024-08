Vorbim despre o situatie foarte grava si, mai ales, despre amanunte ce ies la iveala cu privire la actiunea Statului Paralel. In special, legata de Dan Tocaci, care in continuare este angajat intr-o functie cheie in cadrul companiei Romprest. Acesta a afirmat in cadrul unei discutii telefonice ca detine toti banii in conturile sale din paradisuri fiscale.

Stim foarte bine ca soferul Staului Paralel a asitstat foarte mult la discutii in cercuri restranse, unde se puneau la cale si arestari la comanda.

In aceasta dimineata, acesta ar trebui sa ajunga la Sectia 23 de politie pentru a semna controul judiciar, masura preventiva sub care acesta este suspus.

Conform unor surse, in perioada urmatoare, ar trebui sa il vedem din nou la audieri atat pe acesta, cat si pe ceilalti 3 inculpati, respectiv pe cei 2 generali, dar si pe avocatul Doru Traila.

Vorbim despre faptul ca acesta a spus ca era sa fie arestat in cadrul unui dosar penal intrucat erau foarte multe probe impotriva sa, iar Florian Coldea - generaul negru - l-a salvat de la acest lucru.

Stenograme incendiare. Ce spune pionul statului paralel

DAN TOCACI: Era, dar a deranjat. A ieșit din... Bă, când ieși din front și te cerți cu ei și ameninți și vorbește gura fără tine, ți-o furi. Deci primarul, când am luat noi U Cluj, primarul de la Cluj care se credea buricul pământului, când s-a... l-au făcut asta ...., bă, tu îți dai seama… Ai înțeles?

Sursa: Realitatea Plus



Stenograme incendiare. Ce spune pionul statului paralel

DAN TOCACI: Și am spus pă mine. Dacă nu aveam anumite relații sus undeva sus de tot și să fie întâmplător la masă așa s-a stabilit. Bă, primul pe care îl luăm, pe Tocaci (Dan Tocaci). Pentru că cu el ajungem peste tot. Și ăla a zis stop joc, cum să-l luați pe ăla. Păi ăla-i cu bani. El are banii lui Walter. El face tot. Bă proștilor, ia duceți-vă și verificați. S-au dus și m-au verificat, când au văzut cum stăm și că păi nu-s banii la ăla. Păi eu când vă zic că sunteți tâmpiți, unde-i ține? Îi ține în casă? Păi ăla are conturi la bancă. Are datorii la bancă. Sunteți nebuni la cap și a zis că-l cunosc, păi lăsați-l pe om în pace. Și după care s-a aflat și s-au închis. Printre care cel care a pus stop a fost F.C-ul (Florian Coldea). Ai înțeles? Și a zis stop, lăsați-l. Altfel, dacă nu aveam norocul să fie ăla la masă. Ai înțeles? Să fie la masă. Veneau peste mine dimineața și mă luau. Și ce făceam? Mă apucam să-i dau pe toți în primire. Crede-mă! Crede-mă! Cine zicea că mergem la școală și ...., deci dacă nu ești interlop, din lumea aia infracțională să te naști în familie cu astea, să știi cu astea, să fii... Dacă te ia unul pe stradă și intri acolo, în secunda aia e!

Sursa: Realitatea Plus

Vom vedea din ce parte vine protectia Statului Paralel si daca se va optimiza si dosarul acesta.