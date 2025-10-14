”În urma probatoriului administrat de către poliţişti din cadrul Brigăzii Rutiere, în cazul privind accidentul rutier produs la data de 13.10.2025, în jurul orei 16:00, pe Şos. Berceni din Sectorul 4, soldat cu decesul unei persoane şi rănirea gravă a unui minor, conducătorul autovehiculului în vârstă de 20 de ani, a fost reţinut pentru 24 de ore, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere legală”, au transmis, marți dimineață, reprezentanții Poliţiei Rutiere.

Cercetările sunt continuate pentru infracţiunile de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.

Șoferul teribilist se lăuda pe rețele sociale cu viteza cu care gonea

Șoferul teribilist care se afla la volanul mașinii, se lăuda pe rețelele sociale cum gonea pe șosele cu 240 de kilometri la oră. Martorii au dezvăluit că îl cunoșteau pe tânăr și că a mai fost implicat într-un accident cu scurt timp în urmă. Mai mult, aceștia susțin că bărbatul avea un atelier auto, unde modifica mașini.

Ce spune despre accidentul de luni seara: declarații halucinante

Tânărul de 20 de ani care se afla la volan a declarat că a încercat să evite „ceva” ce a apărut brusc in fața lui, dar nu a reușit să frâneze la timp.

"Am încercat să evit ceva și nu am mai avut timp. Am pus frână, dar nu s-a mai oprit mașina", a declarat tânărul.

@realitatea.plus Un șofer de 20 de ani a lovit pe o trecere de pietoni o mamă (35 ani) și copilul ei de 2 ani, în București. Femeia a murit la fața locului, iar copilul este internat în stare gravă la ATI, cu leziuni la cap și coloană. Șoferul susține că a „pus frână, dar nu s-a oprit maşina”. El a fost reținut pe 24 de ore pentru ucidere din culpă. Rezultatul testului cu etilotest a fost zero. Pe rețelele de socializare publicase clipuri în care conducea cu viteză mare — într-unul dintre ele, cu 240 km/h. ♬ original sound - Realitatea Plus

Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ. Poliția deschis o anchetă.

Filmul producerii tragediei: ce au transmis polițiștii luni seara

Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni, nr. 50.



”Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.



De asemenea, s-a stabilit că, pe lângă autovehiculul care a acroşat iniţial cei doi pietoni, în evenimentul rutier au fost implicate alte două autovehicule aflate în trafic, în coloana aflată în aşteptare, pe sensul opus de circulaţie.

”Din verificările efectuate, a rezultat că, în urma impactului iniţial, victima, o femeie în vârstă de 35 de ani, a fost proiectată pe sensul opus, unde ar fi avut impact cu alte două autovehicule”, a transmis Brigada Rutieră a Capitalei.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero.