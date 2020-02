Situație revoltătoare, în spital: mâncarea bolnavilor, în vase ruginite și arse

Neregulile legate de calitatea alimentelor încep încă din curtea spitalului de urgență din Turnu Severin, unde se vând produse expirate. Chiar și așa, situația este mult mai gravă în bucătăria unității medicale: vasele în care se gătește sunt arse, ruginite sau murdare.

"Oamenii vin sa se trateze de o boala in spital, nu sa plece cu alta din cauza neglijentei unora sau altora. Cunoastem conditiile de acolo, dar, in urma prezentarii rapoartelor institutiilor de control din judetul nostru, nu am banuit ca lucrurile pot fi atat de grave. Neregulile pornesc chiar din curtea spitalului judetean, unde in magazinul de acolo se vand prod alimentare si nealimentare expirate, neetichetate corespunzator. Ajungem cu aceste nereguli chiar in cantina spitalului... unde se prepara hrana pentru bolnavii internatiȚ, spune prefectul Cristinel Pavel.

Inspectorii de la Protecția Consumatorului au dat amenzi de 10.000 de lei. Spitalul din Turnu Severin a mai fost sancționat cu alte 30.000 de lei și pentru că Ambulatoriul de specialitate și secțile nu au reparat și igienizat cabinete. Mai mult, niciunl, cu excepția celui de ORL, nu are boilere electrice. În ultimul an, spitalul severinean a fost în centrul mai multor scandaluri de amploare, de la moartea unor pacienți ca urmare a infecțiilor nozocomiale nedeclarate la comporament neprofisionist al cadrelor sanitare față de pacienți.

Citește mai multe pe realitateademehedinti.net.