Coreea de Sud

Din cauza sistemului de stabilire a vârstei din Coreea de Sud, oamenii care locuiesc acolo sunt considerați cu un an mai în vârstă față de cei născuți în afara țării. Motivul e simplu: în momentul nașterii, în Coreea de Sud, un copil e considerat că are vârsta de un an de zile.