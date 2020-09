Simona Halep s-a impus în finala turneului de tenis de la Roma

Primul set s-a încheiat fără ca cehoiaca să câștige vreun game. A fost 6-0 după 21 de minute de joc. Pliskova a cerut intervenția medicului la finalul primului act și după trei gameuri din setul al doilea a abandonat. În total, 32 de minute a durat finala de la Roma.

Statistica Simonei Halep pe 2020 se prezinta astfel: 19 victorii și doar 2 înfrângeri, 14 succese consecutive, 3 turnee la rând în care a ajuns în finală, 2 titluri câștigate și semifinala în singurul turneu de Grand Slam jucat. Citește continuarea pe realitateasportiva.net.

.@Simona_Halep wins the title in Rome after Pliskova retires injured in the second set.



The final score: 6-0, 2-1. #IBI20 pic.twitter.com/oicosbouyO