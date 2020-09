Halep e hotărâtă să rupă blestemul la Roma! “Vreau să câștig turneul. Mi-l doresc foarte mult”

La finalul partidei, Simona Halep a subliniat că își dorește foarte mult să câștige în premieră competiția din capitala Italiei.

Putinţeva (25 de ani, locul 30 WTA) a renunţat după 48 de minute, din cauza unor probleme la spate.

Simona Halep (28 de ani, locul 2 WTA) a dominat jocul și nu şi-a pierdut niciodată serviciul, salvând cele două mingi de break.

În semifinale la Roma, Simona Halep va juca împotriva învingătoarei din confruntarea Viktoria Azarenka (Belarus, locul 14 WTA) – Garbine Muguruza (Spania, locul 17 WTA).

“Nu e o situație pe care noi ne-o dorim vreodată. E grea o accidentare pentru orice jucător, îmi pare rău pentru ea. Dar e și oboseală, a jucat foarte bine la US Open, iar ieri a jucat un meci foarte lung.

Din punctul meu de vedere, am jucat un tenis destul de bun. Am fost și agresivă, dar am și înălțat mingea când a trebuit.”

