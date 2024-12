Acesta ar fi fost urmărit de 10 oameni, la ieșirea dintr-un magazin de bijuterii și i s-au adus mai multe reproșuri.

În tot acest timp, alte aproximativ 20 de persoane priveau întreaga scenă. Potrivit primelor informații apărute în presa din Marea Britanie, cele 10 persoane i-ar fi cerut socoteală fostului mare pugilist pentru că acesta și-a arătat susținerea față de Israel în conflictul cu Gaza.

La scurt timp, Floyd Mayweather a anunțat pe Instagram că era în trecere în acea zonă și că nu a fost lovit. El a mai adăugat că „din păcate, oamenii au lăsat gelozia și negativitatea să alimenteze povești false”.

Floyd Mayweather got chased out of Hatton Gardens in London today.



This was because of his support for israel.



Good job people 👏👏👏👏



pic.twitter.com/x8INne4yEz