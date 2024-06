Am asistat la o "saptamana de foc" din perspectiva evenimentelor politice. Silvestru Sosoaca a venit, vineri, la Inalta Curte de Casatie si Justitie pentru a contesta masura controlului judiciar pentru 60 de zile impusa de catre procurori in cadrul dosarului deschis alaturi de catre cei de la AUR.

"E vorba despre atacul sistemului asupra nationalistilor. Arunca o gramada de laturi asupra noastra. Treaba e strict politica, din punctul meu de vedere. Puteau sa o faca peste 2-3 zile, dupa ce se incheiau alegerile, daca voiau sa o faca. Dar nu, voiau tone de laturi aruncate pe nationalisti, cum ca noi ne-am strange semnaturile in mod fraudulos.

Nu este asa, va garantez eu ca nu e asa. Cel putin nu cu stirea celor de la Bucuresti. In teritoriu este posibil sa se faca orice fel de matrapazlac, asta e clar, dar nimeni nu risca sa faca lucrurile astea. Toti stim ca riscam chestiuni penal, dar si de ordin moral. De aceea, garantat, nici Simion, nici alti lideri de la AUR - daca intr-adevar s-au intamplat lucrurile asa - nu au stiut nici ei", a declarat Silvestru Sosoaca, la Realitatea PLUS.

La Parchetul General se afla vineri si o echipa a lui George Simion.

"Eu nu am voie sa iau legatura cu vreo cateva persoane, care sunt martori acolo, si nici cu George Simion. Daca nu am voie sa iau legatura cu ei sunt rupt de chestiunea asta, nu stiu", a mai spus el.

Silvestru Sosoaca a spus ca nu am declarat nimic in fata procurorilor, la audierilor de joi seara, si ca a stat si a asteptat pe hol 7-8 ore, pana cand au fost audiati toti martorii. El a intrat ultimul.

"Mai intai vreau sa vad dosarul: cine si ce a putut sa spuna. In schimb, am si eu sursele mele si stiu ca oamenii au spus ca nici nu ma cunosteau, decat de la televizor. Nu aveam nicio legatura cu ei, ei nu au nicio legatura cu mine. Ei au intrat martori si au iesit martori. Eu m-am dus suspect si am plecat inculpat. Atentie, eu fiind pagubit! Daca ar fi fost asa cum spune procurorul, eu sunt escrocat", a aratat fostul sot al Dianei Sosoaca.