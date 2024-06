"Esența marilor democrații depinde de capacitatea indivizilor sau a grupurilor mici de a mobiliza si a inspira un electorat mare. Liderii autentici sunt cei care au capacitatea să mobilizeze o țară. Actualul regim „struțo-cămilă” (PNL-PSD) sunt disperați că pierd terenul în fața naționaliștilor, motiv pentru care își pun în mișcare tot aparatul de care dispun pentru a împiedica elevarea poporului român ca stat democratic.

Ce se întâmplă acum în Romania, faptul ca se comite un abuz împotriva mea - candidat independent - este dovada elocvență a unui act de intimidare, de avertizare a tuturor celor care au curajul, care îndrăznesc să iasă în față pentru binele acestei tāri, fără a fi vulnerabili, controlabili.

Întotdeauna un singur om (un independent) va putea sa creeze mult mai mult disconfort decât un partid. De ce? Pentru ca un independent își poate permite luxul de a nu fi vulnerabil, de a nu fi controlat, poate ramane liber/nealterat.

Integritatea unui partid este o chestiune discutabila, din moment ce acolo trebuie gestionată o întreagă resursă umană.

Europa democratică dă șansa independenților să se manifeste, să candideze, sā conteze, sā existe. Asta înseamnă cā si România (cu toate politicile si instituțiile ei) trebuie sā facă dovada faptului cā regulile democrației trebuie respectate. Si... atenție nu trebuie să o facă selectiv, in funcție de prioritățile pe care PSD si PNL la un loc le au. Anul acesta, instituțiile statului nu au trecut testul. Si-au dat arama pe fatā in servitutea lor față de regimul PSD – PNL.

Selectiv – adică cu cât candidatul independent are potențial mai mare si poate deveni un real pericol pentru alianța struțo-cămilă, cu atât mai

repede el trebuie executat.

În cazul meu, fără să existe probe, fără să fi dat vreo declarație...doar pentru că lor le place si pot să aibă au suspiciunea cā un lider de partid

naționalist ar fi făcut ceva in neregulă ... mie mi se retine telefonul mobil, mi se dā control judiciar 60 de zile si se încearcă discreditarea mea ca persoana publicā.

Pe liderul celei mai puternice formațiuni politice naționaliste caută sā-l intimideze si sā îl reducă la tăcere. Nu vor reuși! Si bravo lui că luptă!

Suntem singurii lideri care putem influența masele, care putem mobiliza electoratul în defavoarea celor care sunt de 34 de ani la conducerea acestei tāri.

Alți lideri naționaliști puternici nu există. Simion este lider AUR. Eu sunt liderul celorlalte partide mici naționaliste, care m-au ales sā-i reprezint in

aceste alegeri.

Acesta este motivul pentru care eu am primit sprijin din partea partidelor mici naționaliste pentru a candida la Europarlamentare. Au strâns numărul de semnături pentru mine, totul a fost făcut legal curat, semnăturile au trecut prin trei filtre. Iar candidatura a fost acceptată după lungi ore de verificări.

Să vii cu două zile înainte de alegeri, să mă duci la Parchet pentru niște invenții, niște aberații nu înseamnă ca voi spune ce vor ei să audă pentru că nu este adevărat.

Eu am încredere deplinā

- atât in oamenii care au muncit pentru strângerea acestor semnături,

- am încredere in avocatul care s-a ocupat de acest aspect,

- dar mai ales am încredere in cele trei filtre prin care semnăturile au trecut pentru ca mie sā mi se dea dreptul sā candidez.

Nu am încredere in organele statului care, spre exemplu,

- nu au luat nici o măsură in ceea ce privește plângerea pe care eu am făcut-o împotriva unei șefe de partid asupra căreia a existat încă de la început suspiciunea cā nu are semnăturile în regulă.

- un alt exemplu: la fel in ceea ce privește candidatul PNL pentru primararia Sebesului. Are plângere făcută la Biroul Electoral Central pentru cā a folosit fondurile primăriei in campania electorală. Si nimeni nu face nimic in acest sens. Iar el defilează bine merci in continuare cu aroganță. Oare de ce??? Si cine știe câți or mai fi in Romania care au comis nereguli si pe care organele statului nu le deranjează.

Ce vor ei sā audă despre liderul Simion, nu vor auzi niciodată de la mine pentru ca eu nu știu despre ce vorbesc ei. Sunt niște aberații, niște acuzații nefondate, de a dreptul hilare.

Sa spună ei ce nu am făcut!!!...de ce sunt sub control judiciar!!! Eu nu sunt Coldea, eu nu sunt membru al statului paralel. Si din cate știu nici George Simion nu este.

Poate cā AUR-ul a fost infiltrat. Poate cā cei care tânjesc la funcția si vizibilitatea liderului acestui partid fac jocuri ascunse în defavoarea acestuia. Adică inventează tot felul de povesti. Nu știu...este posibil. Dar ca eu să fi depus semnături false...asta niciodată. Nici eu si nici oamenii care le au strâns. Este exclus.

Ce se dorește??? Ce se urmărește???

- Două trofee dintr-o lovitură. Distrugerea opoziției naționaliste din Romania. Si rămânerea la putere a liberalilor si pesediștilor...a celor două partide eșuate care si-au bătut joc de bătrânii noștri, de viitorul copiilor noștri, de tinerii care au fost nevoiți să plece de acasă.

Concluzia: Românii vor trăi de acum în colo exact ceea ce sunt dispuși sā tolereze!

Anul acesta este un anul în care trebuie să avem curajul de a fi români!

Anul 2024 este momentul de adevăr al românilor cu ei înșiși. Despre asta este manifestul meu.

PNL si PSD sunt rupți de realitate, sunt îmbătați de propria lor aroganță si indolență, sunt păcăliți de costumele cu ștaif care le maschează incompetențele si anul 2024 partidele naționaliste vor scrie istorie.

În 2024, tinerii care au 18 ani vor vota pentru prima oară. Acești tineri sunt aproape 1 milion. Ei sunt generația care poate scrie istorie, care poate schimba imaginea României. Votul lor poate schimba politica care a făcut atât de mult rău părinților noștri, bunicilor noștri și acestei țări. Ei au drept de vot, tinerii pot scrie viitorul României.

Vreți să scăpați, votați-mă!", spune Silvestru Șoșoacă.