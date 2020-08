Senatorul USR Vlad Alexandrescu, a cărui fată a fost rănită de jandarmi la protestul Diasporei: Există interesul de a proteja vinovații din dosarul 10 august

„DIICOT rămâne o instituție pesedizată”, a declarat, luni, la RFI, senatorul USR Vlad Alexandrescu, la doi ani de la reprimarea manifestației din 10 august, din Piața Victoriei, și unde fata sa a fost gazată și rănită. El afirmă că între instituțiile statului există o conivență, pentru ca vinovații să nu fie pedepsiți.

Imagini tulburătoare au fost difuzate în ziua de 10 august 2018 cu mai mulți manifestanți răniți în timpul protestului Diasporei. Printre ei și fiica lui Vlad Alexandescu, care a fost gazată şi luată cu targa de la protest. Senatorul a relatat chiar în acele clipe, pe reţelele de socializare, momentul în care fiica sa adolescentă a fost transportată pe targă până la o ambulanţă SMURD, din cauza gazelor lacrimogene lansate de jandarmi. Senatorul USR se întreba în acel moment „cum e ca un guvern să-și gazeze proprii cetățeni? Și pe copii! Să le facă rău ca să-și asigure liniștea? (...) Este de departe cea mai brutală intervenție a Jandarmeriei. Și pentru ce? Pentru că strigă oamenii împotriva Guvernului? Iar nouă ne trebuie să ne ia ambulanța copiii pentru că au îndrăznit să se afle acolo?”.

„Am fost în Piața Victoriei în 10 august 2018, am primit și eu, ca mulți alții, gaze lacrimogene din partea jandarmilor, în plină figură. Fata mea a fost adusă în stare de inconștiență și a fost necesară intervenția SMURD, din cauza acțiunii jandarmilor. Vă puteți imagina cum e să te întâlnești cu propriul tău copil transportat pe targă în stare de inconștiență de către un echipaj al SMURD”, a povestit senatorul cum a trăit evenimentele din 10 august 2018.

„Te-au bătut, te-au gazat, i-ai și văzut la televizor pe o parte din vinovați și Justiția nu face nimic pentru a-i trage la răspundere. Cum mai poți avea încredere în instituțiile statului când ele pare că sunt capabile și doritoare doar să se protejeze între ele și nu pe cetățenii pe care ar trebui să-i slujească?

Știu că 10 august este un caz punctual dar problema cu care se confruntă statul român acum și în următorii ani este una sistemică. Un stat lipsit de încrederea cetățenilor și văzut ca fiind doar protectorul unor interese de clică este un stat mort”, a scris Vlad Alexandrescu într-un mesaj postat pe Facebook la doi ani de la protestul Diasporei anti-PSD.

Vlad Alexandrescu mai declară că este revoltat pentru că „nu s-a identificat nici un vinovat, nici un decident din perioada aia, nici un șef de Jandarmerie nu a fost tras la răspundere pentru acele violențe (...). A doua frustrare vine de la acel sentiment pe care îl avem și îl am și eu, de conivență între instituții (...). Eu nu înțeleg și cred că nu sunt singurul, cum se poate ca odată ce Dragnea este în pușcărie, Dăncilă și Carmen Dan sunt out din Guvern, există în continuare interesul de a-i proteja pe vinovații acelei zile. Mă alătur și eu acestui grup de oameni care încearcă să înțeleagă cum este posibil ca odată ce Tudorel Toader a plecat de la Ministerul Justiției, odată ce s-a schimbat conducerea DIICOT, instituția să rămână la fel de pesedizată ca înainte de schimbările de la sfârșitul anului trecut, când s-a schimbat Guvernul. Și am văzut că domnul Orban și domnul Iohannis se declară absolut uimiți de clasarea dosarului 10 august (...). Dar nu tocmai domnul Iohannis și cu domnul Predoiu au numit-o în funcție pe doamna Giorgiana Hosu?”, potrivit RFI.

Declarațiile senatorului USR vin după ce dosarul „10 august” a fost clasat, apoi redeschis pentru verificări privind șefii Jandarmeriei implicați în coordonarea acțiunilor forțelor de ordine în reprimarea protestului Diasporei de acum doi ani.