În spitalele din țară sunt internați 5.288 de pacienți infectați cu virusul SARS-COV2, iar 162 dintre ei sunt copii. Medicii trag un semnal de alarmă și spun că de la o zi la ala, presiunea pe secțiile de terapie intensivă este tot mai mare. În Capitală, cele mai importante spitale în lupta cu COVID nu mai au locuri în ATI.

BOLNAVI COVID-19 cu forme severe LA ATI, ÎN CAPITALĂ

Spitalul Floreasca: 11 pacienți

Spitalul Sf. Pantelimon: 16 pacienți

Spitalul Victor Babeş: 9 pacienți, toți sub 40 de ani

Institutul Matei Balș: 19 pacienți

(sursa: Realitatea PLUS)

Medicul Beatrice Mahler, managerul Institutului „Marius Nasta”, spune că la Terapie Intensivă „nu mai avem locuri disponibile. Din păcate, în terapia COVID-119, dintre cei 7 pacienti, 6 sunt intubati. Sunt forme extrem de severe de evolutie. Nu stiu când vom avea locuri in ATI-COVID în modul în care evolueaza lucrurile în ultimele zile”.

Toți doctorii se aşteaptă la ce e mai rău. Asta în contextul în care, experţii în Sănătate Publică estimează că România va atinge vârful valului patru la sfârșitul acestei luni. Cum nu mai au locuri libere, medicii sunt nevoiți să-i intubeze pe pacienții în stare gravă în secțiile de Primiri-Urgențe sau pe holuri.

Și majoritatea dintre cei aflați în aceste zile la ATI sunt cei nevaccinați împotriva COVID-19, în timp ce vaccinarea este gratuită, iar centre de vaccinare sunt la tot pasul.

„Pacienti de ATI sunt si in Unitatea de Primiri-Urgente care nu au acces pe sectia de terapie 9ATI - n.red.) si care stationeaza la noi așteptând eliberarea unui loc. Este intubat, pozitiv si in UPU, iar alti patru pacienti cu nevoie de oxigen, dar unul dintre ei este intubat si se afla in UPU pentru că nu este loc în ATI. Pacientii sunt nevaccinați”, a anunțat Fiorela Mitoiu, purtător de cuvânt spitalul „Sfântul Pantelimon”, la Realitatea PLUS.

În plus, specialiștii se așteaptă și la o explozie a infectărilor în rândul copiilor, iar în valul patru, tulpina delta este dominantă și lovește în special persoanele tinere și nevaccinate. Zece copii sunt internați în stare gravă la ATI, la nivel național, luni, 13 septembrie. Potrivit Ministerului Sănătății, la nivel național sunt disponibile 835 de paturi ATI, iar numărul poate ajunge la 1.600.