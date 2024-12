Chimenul negru sau negrilica are beneficii numeroase. Hipocrate, parintele medicinei, spunea despre aceste semințe că ar trata orice boală. Iată care sunt cele mai importante beneficii ale chimenului negru.

Nigella sativa este denumirea științifică a chimenului negru, cunoscut în popor și sub denumirea de negrilică. Această plantă este originara din Europa de Est, are flori albe sau albastre si este mentionata in scrierile lui Hipocrate, despre care se zice ca are puterea de a vindeca aproape orice.

De asemenea, aceste semințe au fost pomenite ca fiind tratament pentru orice boală, mai puțin pentru moarte, de către profetul islamic Mohamed, conform unor surse.

De regula, in scop terapeutic se folosesc preparatele pe baza de ulei extract din semintele plantei, iar acestea se pot gasi cu usurinta in farmaciile cu produse naturiste, fiind accesibile ca pret si pot fi administrate atat la adulti, cat si la copii.

Fiind unul dintre cele mai vechi si mai puternice uleiuri pentru sanatate disponibile, exista un motiv bun pentru care a devenit un remediu pentru o gama larga de afectiuni.

Compozitie chimica si beneficii pentru sanatate:

Chimenul negru este bogat in substante active precum timochinona, carvone, tannine, si uleiuri esentiale. Aceasta combinatie de compusi confera plantei proprietati antioxidante, antiinflamatorii, antivirale si imunomodulatoare. Timochinona, in special, este recunoscuta pentru capacitatea sa de a inhiba replicarea virusurilor si de a stimula sistemul imunitar.

Totodata, studiile au descoperit ca acesti antioxidanti au potentialul de a proteja impotriva daunelor celulare, ceea ce poate scad riscul de a dezvolta anumite boli, inclusiv boli de inima, boli neurodegenerative, boli autoimune, unele tipuri de cancer (pancreatic si de san), au proprietăți antiinflamatorii care ajuta la combaterea durerii si a umflaturilor (simptome care apar la persoanele cu afectiuni precum artrita).

Chimenul negru, o planta care lupta impotriva virusurilor

Lupta impotriva virusurilor:

Diverse studii au evidentiat eficacitatea chimenului negru in combaterea virusurilor. Timochinona prezenta in semintele de chimen negru a demonstrat activitate antivirala impotriva unor agenti patogeni, cum ar fi rinovirusul si virusul gripal. Mai mult, chimenul negru a fost asociat cu reducerea simptomelor infectiilor respiratorii, inclusiv a racelii comune.

Conform unei recenzii, semintele de chimen negru au inclusiv capacitatea de a intari functionarea sistemului imunitar, de a activa si de a suprima sistemul imunitar. In plus, exista dovezi ca anumiti compusi gasiti in semintele de negrilica au proprietati antibacteriene naturale, ceea ce le face utile pentru combaterea tulpinilor de bacterii care pot contribui la infectii precum bronsita, infectiile ale urechii si ale pielii si multe altele.

Stimularea sistemului imunitar:

Chimenul negru nu doar inhiba virusurile, ci si sprijina sistemul imunitar, arata studiile. Compusul sau activ, timochinona, poate ajuta la cresterea productiei de celule imunitare si la intensificarea raspunsului imun la invazia virala. Acest aspect face din chimenul negru un aliat de nadejde in prevenirea si tratarea afectiunilor virale.

Negrilica – Alte beneficii extrem de importante ale plantei minune

Susține sănătatea cardiovasculară

Un studiu a demostrat ca suplimentele cu chimen negru au proprietati hipotensive si proprietati diuretice care ajuta la gestionarea fluxului sanguin si a nivelului de lipide din sange. De asemenea, prezenta acizilor grasi, in special a acidului miristic, oleic, linoleic si palmitic, poate ajuta si la echilibrarea nivelurilor de colesterol din organism. Acest lucru poate scadea tensiunea arteriala si poate reduce riscul de ateroscleroza si accident vascular cerebral, arata studiile.

Tratează problemele de stomac

In mod traditional, semintele de negrilica au fost folosite pentru a ajuta la tratarea diareei, ulcerelor gastrice, a disfunctiei renale si a problemelor legate de ficat. De exemplu, unele studii sugereaza ca substantele din compozitia lor ar putea proteja impotriva toxicitatii hepatice si renale si pot sprijini sanatatea generala a intestinului datorita capacitatii sale de a lupta impotriva stresului oxidativ si inflamatie.

Calmarea pielii inflamate

Studiile au aratat ca uleiul din seminte de chimen negru pot ajuta la problemele comune ale pielii, cum ar fi acneea si eczema, datorita proprietatilor lor antibacteriene si antiinflamatorii. In plus, cercetarile arata ca acest ulei hidrateaza pielea, stimuleaza cresterea de noi celule sanatoase si chiar imbunatateste aspectul ridurilor si petelor.

Potential anticancer

Un alt studiu a arătat că semintele de chimen negru au compusi activi din punct de vedere farmacologic, cum ar fi timochinona. Acesti compusi sunt considerati a avea proprietati puternice antioxidante, anticancerigene si antimutagene. Cu toate acestea, sunt necesare studii suplimentare, deoarece cercetarea a descoperit proprietati potentiale de agent anticancer, conform sfatnaturist.ro.