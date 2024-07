Alaturi de calciu si de alte minerale, magneziul prezinta numeroase beneficii pentru sanatatea noastra. Iata care este rolul magneziului in organism si procesele in care acesta este implicat!

Reglarea nivelului de calciu si vitamina D

Magneziul ajuta la reglarea nivelului de calciu si vitamina D: calciul si vitamina D sunt 2 nutrienti vitali pentru cresterea si mentinerea rezistentei oaselor.

Imbunatatirea digestiei

Magneziul influenteaza foarte mult activitatea muschilor, inclusiv a celor de la nivelul tractului digestiv. Astfel, acesta ajuta la o digestie sanatoasa si are rolul de a favoriza tranzitul intestinal, fiind eficient in probleme precum constipatia.

Contribuie la metabolismul glucozei

Magneziul actioneaza in mod direct in procesul de metabolizare a glucidelor, in special a glucozei. Astfel, acesta ajuta la mentinerea unui nivel normal de zahar in sange si, automat, contribuie la prevenirea aparitiei diabetului de tip 2. In plus, un alt rol al magneziului in organism este si acela de a converti glucidele in energie, astfel incat sa putem duce la sfarsit activitatile zilnice.

Imbunatatirea functiei respiratorii

Magneziul are beneficii si asupra muschilor intercostali si astfel favorizeaza respiratia corecta. De asemenea, a fost descoperita o legatura intre astm si deficitul de magneziu. Se pare ca, atunci cand nu este suficient magneziu in organism pot aparea depuneri de calciu la nivelul tractului respirator, iar lucru cauzeaza probleme cu respiratia.

Asigura buna functionare a sistemului muscular

Asa cum am mentionat deja, un rol important al magneziului in organism este sa asigure sanatatea muschilor. Acest lucru este posibil deoarece mineralul ajuta la transferul de ioni de potasiu, sodiu si calciu, prevenind formarea de depuneri pe suprafata muschilor. Magneziul mentine si sanatatea muschiului cardiac (1). Unele studii indica faptul ca magneziul joaca un rol important in controlul hipertensiunii arteriale (8) și reduce riscul de accident vascular cerebral (9).

Creste densitatea osoasa

Magneziul joaca un rol foarte important si in sanatatea sistemului osos, precum si a danturii, actionand asupra acelor celule care se afla in compozitia oaselor si favorizand absorbtia de calciu. Numeroase studii se concentreaza pe rolul calciului in sanatatea oaselor, dar magneziul este de asemenea esential pentru mentinerea unor oase sanatoase. Unele cercetari(10) au legat aportul de magneziu de densitatea osoasa mai mare si un risc mai mic de osteoporoza la femei, dupa instalarea menopauzei.

Controleaza nivelul glucozei si metabolismul insulinei

Conform unor studii, persoanele care au diabet zaharat au un nivel scazut de magneziu, iar magneziul poate juca un rol in gestionarea diabetului zaharat. Un deficit de magneziu poate agrava rezistenta la insulina (1).

Lupta impotriva oboselii si a starilor anxioase

Magneziul are beneficii asupra sistemului nervos si contribuie la o formare mai usoara de sinapse intre neuroni. Astfel, asigura o mai buna activitate cerebrala si impiedica aparitia starilor de depresie, anxietate sau oboseala. In plus, magneziul este si un bun aliat atunci cand corpul are nevoie sa produca mai multa energie si sa mentina un nivel optim al acesteia.

Intareste sistemul imunitar

Magneziul, fiind unul dintre cele mai importante minerale pentru corpul uman, rolul lui in organism a fost atent studiat de-a lungul timpului. Astfel, s-a descoperit legatura dintre acesta si activitatea sistemului imunitar. Un studiu aparut in publicatia Nature a analizat aceasta legatura si a descoperit o corelatie stransa cu ambele tipuri de imunitate, innascuta si dobandita.

sursa: drmax.ro