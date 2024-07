Beneficiile sucului de sfecla rosie

Sucul de sfecla rosie este bogat in nitrati naturali, care in organism sunt transformati in oxid nitric. Oxidul nitric are multiple beneficii pentru sistemul cardiovascular, inclusiv dilatarea vaselor de sange, reducerea tensiunii arteriale si imbunatatirea fluxului sanguin.

Rezultatele studiului

Potrivit cercetarii publicate in Frontiers in Nutrition, consumul regulat de suc de sfecla rosie a demonstrat o serie de efecte pozitive asupra sanatatii inimii femeilor aflate in postmenopauza:

-Reducerea tensiunii arteriale: Participantele la studiu care au consumat suc de sfecla rosie au prezentat o reducere semnificativa a tensiunii arteriale. Acest efect este deosebit de important, deoarece hipertensiunea este un factor major de risc pentru bolile cardiovasculare.

-Imbunatatirea functiei endoteliale: Studiul a aratat imbunatatiri in functia endoteliala, ceea ce inseamna ca vasele de sange au devenit mai flexibile si mai eficiente in reglarea fluxului sanguin. Acest lucru ajuta la prevenirea formarii placilor de aterom si reduce riscul de infarct miocardic si accident vascular cerebral.

-Reducerea inflamatiei: Consumul de suc de sfecla rosie a fost asociat cu scaderea markerilor inflamatori in sange, un alt factor important in prevenirea bolilor de inima.

Cum sa includeti sucul de sfecla rosie in dieta

Incorporarea sucului de sfecla rosie in alimentatia zilnica poate fi simpla si delicioasa. Iata cateva sugestii:

Suc proaspat: Poate fi consumat ca atare sau combinat cu alte sucuri de legume si fructe pentru un gust mai placut.

Smoothie-uri: Adaugati suc de sfecla rosie in smoothie-uri alaturi de alte ingrediente sanatoase, precum spanac, mere si ghimbir.

Supe si ciorbe: Sucul de sfecla rosie poate fi adaugat in supe si ciorbe pentru a le imbogati cu nutrienti si pentru a obtine o culoare vibranta.

sursa: sfatnaturist.ro