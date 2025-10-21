„La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Am reușit, împreună cu acționarul minoritar, să luăm această decizie prin vot. De ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Acesta a precizat că a ales deja, pentru mandate temporare, trei profesioniști care au răspuns apelului de recrutare publicat pe pagina ministerului, fie ca doritori să se implice în companiile de stat, fie ca specialiști respectați în domeniile lor:

un director executiv cu experiență în explorare geologică, din comunitatea locală;

un auditor financiar, absolvent al ASE, expert în controlul cheltuielilor și management eficient;

un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

Ministrul Economiei a mai afirmat că fosta conducere a Salrom „deja trimite avocați, amenință cu procese”.