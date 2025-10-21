Șefii de la SALROM au fost demiși. Ministrul Economiei a făcut anunțul pe rețelele de socializar

Prăbușirea salinei a provocat un dezastru atât ecologic, cât și economic
Prăbușirea salinei a provocat un dezastru atât ecologic, cât și economic

Șefii SALROM au fost demiși, la mai bine de patru luni de la dezastrul din Salina Praid. Decizia a fost luată prin votul acționarilor companiei de stat, iar anunțul a fost făcut de către ministru Economiei Fosta echipă de management este acuzată că a ignorat toate neregulile care au dus la prăbușirea aline și că a făcut achiziții inutile și costisitoare.

„La Salrom, bătaia de joc s-a încheiat. Am reușit, împreună cu acționarul minoritar, să luăm această decizie prin vot. De ce abia acum? Pentru că a fost nevoie de analize, negocieri, de documente solide”, a scris Radu Miruță pe Facebook.

Acesta a precizat că a ales deja, pentru mandate temporare, trei profesioniști care au răspuns apelului de recrutare publicat pe pagina ministerului, fie ca doritori să se implice în companiile de stat, fie ca specialiști respectați în domeniile lor:

  • un director executiv cu experiență în explorare geologică, din comunitatea locală;

  • un auditor financiar, absolvent al ASE, expert în controlul cheltuielilor și management eficient;

  • un antreprenor din comunitatea Romanian Business Leaders.

Ministrul Economiei a mai afirmat că fosta conducere a Salrom „deja trimite avocați, amenință cu procese”.

 