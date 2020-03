Sebastian Cucoș, șeful jandarmilor la reprimarea violentă a mitingului din 10 august, trecut în rezervă

„Vă mai dau o știre. Astăzi am luat o decizie foarte importantă. Având în vedere concluziile Comisiei medicale de la nivelul MAI și cererea ofițerului în cauză, începând cu data de astăzi (miercuri, 4 martie - n.red.) a fost trecut în rezervă”, a anunțat Marcel Vela în conferința de presă de la sediul MAI ținută pe tema evoluției coronavirusului în țară, alături de șeful DSU Raed Arafat.

Fostul sef al Jandarmeriei Romane Sebastian Cucos, cercetat in dosarul 10 august, a fost detașat la începutul acestui an la Buzău, pentru trei luni, unde urma să îndeplinească activităţi specifice pe linia misiunilor de ordine publică. Detaşarea la IJJ Buzău a venit odată cu demiterea de la conducerea Jandarmeriei Municipiului Bucureşti. Detaşarea a devenit valabilă din data de 13 februarie 2020, Cucoş fiind încadrat la unitatea de jandarmi din Bucureşti.

Fostul sef al Jandarmeriei Romane s-a întors ca șef al Jandarmeriei Bucuresti, anul trecut, chiar la un an de la mitingul Diasporei din 10 august 2018.

În august 2019, Sebastian Cucoş a revenit pe postul de director general al Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, post ocupat în perioada iunie 2016 – august 2017, când a fost împuternicit inspector general al Jandarmeriei Române. La două săptămâni de la protestul violent, Sebastian Cucos a fost imputernicit, in 23 august 2018, in functia de prim adjunct al Jandarmeriei Romane, dupa violentele de la protestul din 10 august 2018. Aceasta imputernicire a expirat, prin urmare, revine pe functia de la Jandarmeria Capitalei.

În urma protestului din 10 august 2018 au fost deschise patru dosare penale. După o lună au fost puşi sub acuzare trei şefi de la Jandarmerie şi un secretar de stat de la Ministerul Afacerilor Interne. Aproape 800 de protestatari au depus plângere oficială împotriva jandarmilor şi îi acuză de violenţă. De partea cealaltă, 160 de membri ai forţelor de ordine au reclamat şi ei că au fost agresaţi de demonstranţi. Anchetatorii au audiat de atunci peste 1.100 de martori şi 500 de victime.

Cei 7 bărbați acuzați că au lovit-o pe femeia jandarm la protestul din 10 august 2018 au fost condamnați închisoare cu suspendare. Ștefania Nistor a cerut despăgubiri de 100.000 de euro. Femeia de 23 de ani a fost lovită cu pumnii şi picioarele de trei huligani în timpul protestului din 10 august 2018 și a stat apoi câteva zile în spital. Ea va primi 10.000 euro de la trei agresori, după ce instanța a refuzat cererea jandarmeriței și a decis în urmă cu câteva zile că despăgubirile nu pot fi mai mari de 10.000 de euro.



În 21 septembrie 2018, Sebastian Cucos a fost pus sub acuzare de către procurori pentru complicitate la abuz în serviciu şi complicitate la participatie improprie la purtare abuzivă în dosarul violenţelor de la protestul din 10 august 2018 din Piaţa Victoriei.

Cucos, Laurentiu Cazan, director general al Directiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucuresti, și Ionuț Șindile, au fost pusi sub acuzare in dosarul 10 august legat de reprimarea violenta a protestului diasporei.

In dosarul violentelor de la mitingul din 10 august 2018 din Piata Victoriei, Parchetul General a anuntat, pe 21 septembrie 2018, ca seful Jandarmeriei Romane, Catalin Sindile, adjunctul acestuia, Sebastian Cucos, si Mihai Chirica, secretar de stat in Ministerul de Interne, sunt urmariti penal pentru complicitate la abuz in serviciu si complicitate la participatie improprie la purtare abuziva in forma continuata.