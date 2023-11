„Pentru că am vorbit despre stabilitate, predictibilitate şi de încredere, vreau să fac o menţine absolut necesară. Cred că aşteptaţi de la noi un angajament ferm vizavi de ceea ce înseamnă menţinerea fiscalităţii pentru anul 2024. Am avut discuţii în coaliţie, este o linie peste care Partidul Naţional Liberal nu poate să treacă, şi am discutat cu liderii Partidului Social Democrat, cu premierul Marcel Ciolacu şi am explicat că orice intervenţie în momentul de faţă pe fiscalitate bulversează absolut orice, speranţa noastră de dezvoltare economică, o dispersează, efectiv, pulverizează încrederea ce s-a realizat între mediul de afaceri şi decidenţii politici. Motiv pentru care nu se va întâmpla ca fiscalitatea să fie modificată în 2024”, a spus Nicolae Ciucă în intervenţia sa.

Preşedintele PNL a spus că, aşa cum a discutat în întâlnirile anterioare şi reprezentanţii investitorilor străini şi cu reprezentanţii sectorului de business, patronatului din România, pentru îndeplinirea jalonului din PNRR, care urmează să facă obiectul unei decizii pentru anul 2025, va fi nevoie de dialog.

„Dar nu un dialog pe marginea a două săptămâni de zile sau trei săptămâni de zile ci un dialog aşezat, de durată, care să analizeze toate detaliile legate de ceea ce va însemna un nou Cod Fiscal, care nu va produce efecte pentru un an de zile sau pentru doi ani de zile ci este un Cod care trebuie aşezat, pentru a putea să producă efecte pe termen mediu şi lung”, a completat Ciucă.

„Nu putem să mergem doar pe beneficii pentru o anumită categorie socială, nu putem să continuăm să adâncim disparităţile existente în momentul de faţă”, a mai spus preşedintele PNL.

Ciucă a menţionat că ”este absolut necesar ca toate măsurile care se iau să producă efecte pentru toată lumea, să producă efecte şi pentru bugetul de stat, să producă efecte şi pentru mediul de business. şi pentru pensionari, şi pentru clasa de mijloc”.

„Este absolut necesar să asigurăm acest echilibru al măsurilor astfel încât să ţinem totuşi cont că singura modalitate prin care putem să asigurăm şi să colectăm resurse la buget, să avem de unde să asigurăm tot ceea ce ţine de măsurile sociale există o singură soluţie, investiţiile. Banii sunt singurii care aduc bani, nu ştiu altă formulă prin care putem să aducem bani la buget, bani nseamnă investiţii”, a mai precizat Ciucă.