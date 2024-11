Antibioticele sunt medicamente utilizate pentru a trata infectiile cauzate de bacterii, nu de virusuri (cum ar fi raceala si gripa). Administrarea de antibiotice atunci cand nu este cazul, cum ar fi pentru a trata raceala sau gripa, reprezinta o risipa. Mai exact, antibioticele administrate atunci cand nu sunt necesare ar putea sa nu mai fie eficiente mai tarziu cand va fi nevoie de tratarea unei infectii grave.

Daca obisnuiti sa luati in mod frecvent antibiotice, este important sa retineti ca bacteriile se pot modifica, iar antibioticele nu vor mai actiona impotriva lor. Se spune ca aceste bacterii capata rezistenta la antibiotice si sunt multe mai greu de tratat.

O infectie care nu poate fi tratata cu antibiotice poate dura mai mult. In loc sa se amelioreze, infectia se poate agrava. In acest caz, pacientul ar putea fi nevoit sa ia diferite alte medicamente sau sa fie internat in spital pentru a fi tratat.

Cand nu sunt necesare antibioticele?

Cele mai frecvente infectii sunt cauzate de virusuri. Antibioticele nu actioneaza impotriva acestor infectii. Cele mai multe dintre aceste boli se amelioreaza singure fara antibiotice.

Administrarea de antibiotice atunci cand nu sunt necesare va expune riscului de reactii adverse. Aproximativ una din cinci persoane care iau antibiotice dezvolta reactii adverse, cum ar fi eruptii cutanate, deranjament stomacal sau diaree.

Nu ii cereti medicului sa va prescrie antibiotice pentru o infectie cauzata de un virus. In schimb, intrebati-va medicul sau farmacistul ce puteti face pentru a va imbunatati starea. Farmacistul va poate recomanda medicamente fara prescriptie medicala pentru a va ameliora semnele si simptomele.

De ce nu sunt antibioticele eficiente in combaterea virusurilor?

Virusurile au o structura diferita si un mod diferit de supravietuire in comparatie cu bacteriile. Virusurile nu au pereti celulari care sa poata fi atacati de antibiotice. In schimb, sunt inconjurati de un invelis protector format din proteine.

Spre deosebire de bacterii, care ataca celulele corpului din exterior, virusurile se deplaseaza, traiesc si se inmultesc in interiorul celulelor organismului. Virusurile nu se pot reproduce singure, asa cum fac bacteriile, ci se ataseaza de celulele sanatoase si reprogrameaza aceste celule pentru a produce noi virusuri. Din cauza tuturor acestor diferente, antibioticele nu functioneaza asupra virusilor.