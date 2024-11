Din păcate cu sau fără tratament chiar și pentru întărirea imunității, tot se întâmplă să racim în medie de 2 până la 4 ori în cursul unui an, iar la copii media anuală este în creștere în ceea ce privește frecvența bolii.

Deși majoritatea persoanelor trec cu ușurință peste o răceală, tratandu-se acasă fie cu ceai cald, fie cu supă caldă sau vitamina C și din când în când câte un paracetamol sau diverse pliculețe pentru răceală, în cazul gripei situația nu este atât de ușoară deoarece simptomatologia este mai agresivă, starea persoanei afectate se înrăutățește vizibil în lipsa tratamentului, iar majoritatea cazurilor ajung în serviciul primiri urgențe cu sindrom febril, frisoane, mialgii, cefalee intensă ce poate pune starea pacientului în pericol iminent.

Cauze și mod de transmitere

Principalele cauze ale răcelii și gripei sunt cele aproximativ 200 de virusuri ce pot genera o răceală sau un simplu guturai cum se mai spune în popor, iar cel mai frecvent este rinovirusul, fiind cauzator în proporție de peste 50-75% dintre răcelile comune.

În cazul gripei ne raportăm la virusurile gripale de tip A și B ce provoacă epidemiile sezoniere cu impact răsunător în ceea ce privește simptomatologia și evoluția bolii.

Modul de transmitere al virusurilor este cel prin contact direct cu persoană afectată sau pe cale aeriană, strănut, tuse și deși calea de transmitere este aceeași manifestările sunt asemănătoare la debut dar foarte diferite ulterior, existând riscul că în urmă unui episod gripal, persoană în cauza să rămână cu complicații greu remediabile, pe când în cazul răcelii vestea bună este că se vindecă relativ repede, nu lasă sechele, iar după vindecare nu există riscul de îmbolnăvire cu același tip de virus pentru că se dezvoltă așa numită autoapărare în care organismul capătă anticorpii necesari împotriva virusului.

Simptome

În cazul în care prezentați următoarele simptome cel mai probabil suferiți de o posibilă răceală și indicat ar fi să mergeți la medicul de familie pentru a va prescrie un tratament specific.

Aceste simptome tipice virozei respiratorii sau răcelii comune includ:

-rinoree sero-mucoasa

-congestie nazala

-odinofagie

-ușoară disfonie

-strănut

-tușe fie seacă iritativa,fie semiproductiva

-ochi roșii, înlăcrimați

-febra ușoară

-cefalee

-fatigabilitate

-stare de somnolență

-inapetență

Simptomele gripei sunt mai agresive și au un debut brusc ce include:

-febra înalta

-frisoane în special pe timpul nopții

-transpirație

-cefalee intensă

-vertij

-letargie,stare de slăbiciune

-mialgii

-pierderea apetitului

-senzație de greață sau vărsături

-dureri articulare

-stare generală instabilă ce țintuiește pacientul la pat

Simptomele menționate mai sus atât pentru răceală cât și pentru gripă ating intensitatea maximă în primele 3 zile de la debut și durează între 7-10 zile cu tot cu tratament, extinzându-se până la trei săptămâni în cazul celor afectați de gripă sau viroze complicate cu infecții bacteriene.

Organele țintă cele mai afectate în cazul unei viroze sunt gâtul și nasul,iar în cazul gripei pe lange cele două mai poate afecta și plămânii, determinând complicații severe cum ar fi pneumonia sau bronșită cronică.

Perioadele din an cu riscul cel mai mare de a dezvoltă una din cele două afecțiuni sunt cuprinse între lunile octombrie-martie, însă o banală răceală poate apărea în orice perioada a anului, indiferent de anotimp, dar sesozul gripal rămâne la sfârșitul toamnei începutul iernii.

Pentru a ameliora simptomatologia instalată în ambele afecțiuni este indicat să luați tratament cu rol de a întări sistemul imunitar pe baza de vitamina C și Zn, să luați antitermice pentru a combate febra, antiemetice dacă există senzație de greață sau vărsături ,decongestionante nazale sub formă de spray nazal în cazul în care nasul este înfundat, antihistaminice în cazul în care persoană are și un teren alergic cu rol de a ameliora tusea iritativa și strănutul, iar în cazul în care tusea este semiproductiva sau productivă se iau mucolitice pentru a fluidifică secrețiile și a le elimina.

În cazul în care simptomele nu se ameliorează după o perioada de 3 zile este recomandat să mergeți la medic pentru revizuirea tratamentului în cazul în care a fost prescris inițial, iar dacă tratamentul a fost luat din proprie inițiativa trebuie mers și spus medicului ce medicamentele s-au luat pentru a vedea dacă se continuă schemă sau se schimbă tratamentul pentru că nu a funcționat.

Indiferent de afecțiune un lucru este cert și anume să nu se trateze o banală răceală din proprie inițiativa și să nu se recomande și celorlalți membri ai familiei același tip de medicament pentru că este posibil să nu meargă la ei și să le faceți mai mult rău decât bine.

Sfaturi utile pentru ameliorarea simptomelor provocate de răceală sau gripă

1.Nu ieșiți din casă dacă amețiți și va simțiți slăbit

2.Hidratați-va bine pentru a combate febra și a evita apariția deshidratării

3.Spălați-va cât mai des pe mâini și față

4.Nu folosiți tacâmurile la comun cu restul membrilor din casă

5.Acoperiți-va nazul și gură când strănutați

6.Odihniți-va și stați la căldură

7.Evitați locurile unde se fumează

8.Faceți inhalații sau aerosoli dacă medicul va recomandă acest lucru

9.Mâncați în mod regulat și sănătos chiar dacă apetitul în această perioadă este scăzut

10.Mergeți la medic dacă simptomele se agravează și nu va tratați după propria inițiativa.

