La capitolul alimente, cel mai mult s-au scumpit fructele proaspete, care în iunie aveau prețuri mai mari cu 33,47% față de iunie 2024, citricele și alte fructe meridionale, cu prețuri mai mari cu 18,37%, legumele și conservele de legume, cu un plus de 11,78%, și cafeaua - 11,59%. Singurul produs alimentar care s-a ieftinit este zahărul, cu o scădere de preț de 3,76%.



În ceea ce privește mărfurile nealimentare, alături de energia termică, care a înregistrat creșteri de preț de 13,63%, în topul scumpirilor se află tricotajele, cu prețuri mai mari cu 7,30%, și cărțile, ziarele și revistele - plus 6,74%. Tarifele la gaze erau mai mici cu 3,15% în luna iunie față de perioada similară din anul trecut.



La capitolul servicii, cele mai importante creșteri ale tarifelor au fost înregistrate la CFR (plus 16,92%), igienă și cosmetică (plus 14,30%) și servicii poștale (plus 12,10%). Pe de altă parte, serviciile de telefonie s-au ieftinit cu 3,63% în ritm anual în luna iunie iar transportul aerian cu 1,38%.

Avertisment de la Banca Națională: „Inflația va crește considerabil în următoarele luni”. Românii vor cumpăra mai puțin, cu mai mulți bani



Rata anuală a inflației a urcat la 5,7% în luna iunie 2025, de la 5,45% în luna mai, în condițiile în care mărfurile alimentare s-au scumpit cu 7,36%, serviciile cu 7,05% iar mărfurile nealimentare cu 3,9%.



Banca Națională a României a atenționat, în 8 iulie, că rata anuală a inflației va crește considerabil în următoarele luni, sub impactul tranzitoriu al expirării schemei de plafonare a prețului la energia electrică și al majorării începând cu 1 august a cotelor TVA și a accizelor, situându-se mult deasupra valorilor indicate de prognoza din mai 2025 pe orizontul scurt de timp.



În luna mai, banca centrală a revizuit în creștere, la 4,6%, de la 3,8% anterior, prognoza de inflație pentru finalul anului 2025.

Fost ministru de Finanțe: „Creșterea TVA este inutilă. Puteam aduce mai mulți bani la buget prin alte metode”