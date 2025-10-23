Inițiativa a fost propusă de un grup parlamentar multipartid, format din membri PSD, PNL, USR și UDMR, și urmărește fluidizarea traficului, creșterea siguranței și reducerea poluării.

Zone de siguranță în intersecții

Proiectul prevede crearea unei zone de siguranță de trei metri la intrarea în intersecții pentru motociclete și mopede. Această zonă se va întinde între linia de oprire și trecerea de pietoni sau linia ferată, oferind vizibilitate și reducând riscul accidentelor la plecarea de pe loc. Documentul menționează că ocolirea unui obstacol sau a unui vehicul de către motocicletă nu va fi considerată depășire, atâta timp cât marcajele rutiere sunt respectate.

Acces pe benzile de transport public

Motocicletele și mopedele vor putea circula legal pe benzile destinate transportului public. Inițiatorii justifică această măsură prin nevoia de a decongestiona traficul urban și de a reduce timpii pierduți în ambuteiaje. De asemenea, legea clarifică situațiile în care trecerea printre vehicule nu constituie „depășire”, menținând respectarea marcajelor rutiere.

Parcări speciale și echipament obligatoriu

Autoritățile locale vor fi obligate să asigure locuri de parcare dedicate motocicletelor și mopedelor în parcările publice cu cel puțin șase locuri pentru autoturisme. Staționarea pe trotuar va fi permisă, cu condiția ca vehiculele să fie parcate paralel cu carosabilul și să lase cel puțin un metru liber pentru pietoni. Motocicliștii și pasagerii vor purta casca omologată, cu sistemele de siguranță fixate corect.

Reducerea blocajelor și poluării

Pentru prevenirea aglomerației, motocicletele și scuterele vor putea staționa pe trotuar, păstrând un spațiu de minimum un metru pentru circulația pietonilor. În expunerea de motive, inițiatorii subliniază că România are unul dintre cele mai aglomerate și poluate traficuri urbane din UE, iar un șofer din București petrece anual peste 150 de ore blocat în trafic. Promovarea transportului alternativ – motociclete, mopede și biciclete – ar urma să reducă emisiile și să optimizeze folosirea spațiului rutier.

Actualizări la Codul Rutier

Inițiativa modifică și completează Ordonanța de Urgență 195/2002, introducând termeni noi, precum „spațiu de siguranță pentru motociclete” și „suspendarea înmatriculării”, și ajustând definiții și obligații existente. Proiectul urmărește alinierea legislației române la exemple europene din Spania, Franța și Olanda, unde motocicletele primesc tratament preferențial în intersecții pentru prevenirea accidentelor frontale.

„Este un pas necesar pentru siguranța rutieră și pentru adaptarea legislației la realitatea traficului modern. Motocicliștii nu mai trebuie tratați ca o problemă, ci ca parte din soluție”, se arată în expunerea de motive.

Următorii pași legislativi

Legea va fi analizată și votată în Camera Deputaților, iar după adoptarea definitivă, Guvernul va avea 60 de zile pentru a modifica Regulamentul de aplicare a OUG 195/2002, pentru ca noile prevederi să fie aplicabile efectiv.

