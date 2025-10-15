Ministerul Afacerilor Interne (MAI) va lansa în dezbatere publică un amplu proiect de modificare a legii circulației.

Una dintre modificări vizează permisele de conducere. Valabilitatea acestora urmează să fie modificată și se va stabili o dată de expirare în funcție de evaluarea medicală la care e supus conducătorul auto.

Cum se va stabili valabilitatea permisului auto

Secretar de stat, chestor general de poliție Bogdan Despescu a anunțat ce modificări propune MAI la legea rutieră.

„În ceea ce privește permisele de conducere, adaptăm valabilitatea acestora în funcție de evaluările medicale și readucem în atenția conducătorilor auto importanța respectării codurilor de restricții”, a declarat secretarul de stat.

Un exemplu de restricție la care face referire reprezentantul MAI este „Codul 78”. Acesta se referă la șoferii care au făcut școala pe mașini cu schimbător de viteze automat.

„În acest caz, respectivul deținător de permis de conducere nu poate să utilizeze un autovehicul cu cutie manuală”, a mai explicat Bogdan Despescu.

Sancțiuni pentru cei care au făcut școala pe „automată”, dar conduc „manuală”

Deocamdată nu au fost prezentate măsurile exacte care se vor lua. Însă, este foarte probabil ca în Codul Rutier să fie introduse sancțiuni pentru cei care au făcut școala pe „automată” dar conduc o mașină „manuală”. În prezent e interzis, într-adevăr, să conduci o mașină cu schimbător manual, dacă ai restricția 78. Dar nu sunt stabilite și sancțiuni.

În ceea ce privește valabilitatea permisului auto, au fost discutate, de-a lungul timpului, mai multe variante. Majoritatea prevedeau ca, după o anumită vârstă, valabilitatea permisului să fie redusă.

Și la nivelul Uniunii Europene au fost luate mai multe decizii referitoare la perioada de valabilitate a dreptului de a conduce.

Țările UE pot scurta valabilitatea permisului

Parlamentul European și Comisia Europeană au convenit ca valabilitatea permiselor de conducere să fie de 15 ani pentru motociclete și mașini.

Dar, fiecare stat UE poate reduce această perioadă la 10 ani, dacă permisul auto este utilizat și ca act de identitate.

De asemenea, în cazul șoferilor care au peste 65 de ani, valabilitatea permisului ar putea fi redusă, în funcție de efectuarea controlului medical.

„Înainte de a obține pentru prima dată permisul auto, șoferul trebuie să treacă un control medical, inclusiv al vederii și al stării cardiovasculare. Cu toate acestea, pentru șoferii de mașini sau motociclete, țările UE pot opta pentru înlocuirea controlului medical cu formulare de autoevaluare sau, în cazul reînnoirii permisului de conducere, alte măsuri alternative”, se precizează într-un comunicat al Parlamentului European.

Dar, fiecare stat va avea posibilitatea de a decide cum implementează această directivă. Una dintre variantele propuse în Parlamentul României fiind ca după vârsta de 70 de ani valabilitatea permisului să fie de 5 ani. Iar după 80 de ani, permisul auto să fie reînnoit la fiecare 24 de luni. Ocazie cu care vor fi efectuate și o serie de teste medicale complete.