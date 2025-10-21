Noile reglementări, ce vizează toți șoferii, aduc sancțiuni mai severe pentru comportamentele periculoase, introduc permisul de conducere digital valabil pe întreg teritoriul Uniunii și stabilesc noi limite de vârstă pentru conducătorii de vehicule de mare tonaj.

Conform planului adoptat, până în anul 2030 toate statele membre vor implementa permisul de conducere digital, disponibil pe smartphone și recunoscut în toate țările Uniunii. Cu toate acestea, șoferii vor putea opta să păstreze și versiunea fizică, din plastic, echivalentă din punct de vedere legal cu cea digitală. Reforma are ca scop principal simplificarea procedurilor de verificare și uniformizarea regulilor între statele membre.

Interdicțiile de a conduce vor fi valabile în întreaga Uniune Europeană

Cea mai notabilă modificare privește aplicarea interdicțiilor de a conduce vehicule în toate țările Uniunii. Dacă un conducător auto își pierde permisul într-un stat, nu va mai avea dreptul de a conduce nici în alte state membre. În astfel de cazuri, autoritățile din țara unde s-a produs abaterea vor transmite informațiile către statul emitent al permisului, iar interdicția va deveni valabilă la nivel european.

Regulile se vor aplica pentru cele mai grave fapte: conducerea sub influența alcoolului sau a drogurilor, producerea unui accident mortal ori depășirile extreme de viteză. După cum subliniază ADAC, noile prevederi vor începe să se aplice efectiv abia după ce vor fi integrate în legislațiile naționale, proces care va necesita mai mulți ani.

Reducerea vârstei minime pentru șoferii profesioniști

Pentru a răspunde deficitului tot mai accentuat de șoferi profesioniști din Europa, Uniunea Europeană reduce vârsta minimă pentru cei care doresc să conducă vehicule de mare tonaj. Astfel, șoferii de camioane vor putea obține permisul începând cu 18 ani, iar cei de autobuze de la 21 de ani, în loc de 24. Prin această schimbare, Bruxelles-ul urmărește să faciliteze accesul tinerilor pe piața muncii și să sprijine un sector al transporturilor aflat de ani întregi în dificultate.

Permis categoria B extins pentru vehicule mai mari și reguli noi pentru școlile de șoferi

Posesorii permiselor de conducere categoria B vor beneficia, în anumite condiții, de un avantaj suplimentar. După absolvirea unui curs specializat sau promovarea unui examen suplimentar, aceștia vor putea conduce vehicule cu o greutate de până la 4,25 tone. Măsura vine în sprijinul celor pasionați de rulote sau vehicule de agrement, pentru care această limită suplimentară va oferi mai multă flexibilitate. În paralel, sistemul de instruire pentru viitorii șoferi va fi actualizat. Accentul va fi pus pe siguranța pietonilor și bicicliștilor, recunoașterea unghiului mort și utilizarea responsabilă a telefonului mobil la volan, elemente considerate cruciale pentru prevenirea accidentelor, scrie Welt.

Fără controale medicale obligatorii pentru vârstnici

Deși în spațiul public s-au vehiculat propuneri privind verificări medicale impuse pentru șoferii trecuți de o anumită vârstă, Uniunea Europeană a decis să nu introducă o astfel de obligație generală. Fiecare stat membru va avea libertatea de a stabili propriile reguli: fie va cere un certificat medical, fie o declarație pe proprie răspundere privind starea de sănătate. Această abordare oferă flexibilitate guvernelor naționale și ține cont de diferențele demografice și sociale dintre țările Uniunii.

Obiectivul Uniunii: reducerea la jumătate a victimelor până în 2030

Reforma face parte din strategia Vision Zero, inițiativă prin care Uniunea Europeană își propune să elimine complet accidentele mortale până în anul 2050. Ca etapă intermediară, obiectivul pentru 2030 este reducerea la jumătate a numărului de victime față de anul 2019. Deocamdată însă, progresele sunt lente. În ultimii cinci ani, scăderea numărului de accidente mortale s-a limitat la 12%.

Datele Comisiei Europene pentru anul 2024 arată că 19.940 de persoane și-au pierdut viața pe drumurile statelor membre. Cele mai sigure rețele rutiere se află în Suedia și Danemarca, în timp ce Germania se situează sub media Uniunii, cu 33 de decese la un milion de locuitori față de media de 45 la nivel european.

