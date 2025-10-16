Procesul de învățare a condusului este o sursă constantă de stres, iar elevii școlilor de șoferi trebuie să facă față nu doar emoțiilor din trafic, ci și infrastructurii precare. Drumurile pline de gropi și traficul haotic transformă experiența într-o adevărată provocare.

Cel mai slab punctaj din Europa

Conform unei analize realizate de platforma de educație rutieră Zutobi, România se situează pe primul loc în clasamentul celor mai stresante țări pentru șoferii aflați la început de drum. Țara noastră a obținut o notă generală de doar 2,38 din 10 la capitolul „învățarea șofatului”, iar la calitatea drumurilor, scorul a fost de 2,96 puncte.

Factori analizați și scorurile României

Studiul a evaluat fiecare stat în funcție de patru criterii: nivelul de congestie a traficului, rata mortalității în accidente rutiere, numărul total de vehicule înmatriculate și calitatea infrastructurii rutiere. Fiecărui indicator i s-a acordat un punctaj din 10, iar media finală a determinat poziționarea în clasament. România a obținut rezultate slabe pe toate aceste segmente.

Siguranța rutieră, o problemă majoră

Țara noastră are una dintre cele mai ridicate rate ale mortalității în accidente de circulație din Europa, cu 9,6 decese la 100.000 de locuitori. Această cifră, coroborată cu infrastructura deficitară, amplifică dificultatea procesului de învățare pentru viitorii șoferi.

Traficul sufocant, un alt factor de stres

Nivelul de aglomerație al traficului din România a fost estimat la 48%, ceea ce înseamnă că aproape jumătate din timpul petrecut la volan este consumat în ambuteiaje. Această realitate contribuie semnificativ la stresul resimțit de cursanți, care sunt nevoiți să învețe să conducă în condiții de presiune constantă.

Țările care completează topul

După România, Polonia ocupă locul al doilea cu un scor de 2,50 din 10, iar Ungaria se află pe poziția a treia, cu o notă de 2,86. Primele cinci locuri din topul celor mai stresante țări pentru șoferii începători sunt ocupate de România, Polonia, Ungaria, Cehia și Bulgaria.

Statele din a doua jumătate a clasamentului

Pe pozițiile următoare se regăsesc Letonia, Mexic, Lituania, Filipine și Noua Zeelandă, completând topul celor zece țări unde obținerea permisului auto este considerată o experiență deosebit de solicitantă.

O realitate care nu lasă loc de optimism

Scorurile obținute arată că România continuă să se confrunte cu probleme sistemice legate de infrastructură, siguranță și managementul traficului, factori care afectează direct procesul de formare al noilor șoferi și fac din conducerea pe drumurile românești o experiență dificilă chiar din prima zi.

