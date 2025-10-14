Trotineta electrică a devenit unul dintre cele mai populare modalități de transport, în special în mediul urban. Se conduce ușor, te poți strecura prin trafic și nu ai nevoie de loc de parcare pentru ea. În plus, nu ai nevoie de permis de conducere pentru a putea folosi aceste vehicule ușoare.

Dar, tocmai acest lucru le face și foarte periculoase. Pentru că legea rutieră actuală interzice conducerea unei trotinete electrice pe trotuar. Ceea ce înseamnă că poți circula cu acestea fie pe drumul public, fie pe pistele pentru biciclete. Și cum pistele sunt aproape inexistente în România, majoritatea merg cu trotinetele electrice printre mașini.

Lege nouă pentru cei care conduc trotinete electrice: Examen scris și testare în poligon

La Senat a fost introdusă o propunere de schimbare a legii privind circulația bicicletelor și trotinetelor electrice.

Pentru a putea conduce un astfel de vehicul, ar trebui susținut un examen scris și făcută o testare în poligon. Practic, se propune introducerea unui examen similar cu cel pentru permisul de mașină sau motocicletă.

Testarea teoretică presupune întrebări din legislația rutieră, iar examenul practic va fi susținut în poligon, pe un traseu special.

Cine NU trece, nu iese în trafic

Conform propunerii legislative, cei care promovează ambele testări, primesc un permis de trotinetă electrică.

În schimb, persoanele care nu trec de verificarea cunoștințelor teoretice sau de verificarea practică, nu au dreptul să iasă în trafic cu aceste vehicule electrice.

De asemenea, inițiatorul legii propune ca persoanele sub 14 ani, în continuare, să nu aibă dreptul de a conduce trotinete electrice.

Regulile la trotinete electrice în 2025

Trotinetele electrice sunt vehicule motorizate cu două roți, care pot avea și o șa similară cu cea de la biciclete.

Dacă au o viteză limitată din fabrică la 25 km/h, atunci se încadrează în aceeași categorie cu bicicletele. Dar, dacă viteza lor depășește această limită, se încadrează la categoria de moped. Pentru a conduce un moped, este necesară obținerea unui permis de conducere Categoria AM. Cei care dețin permis Categoria A sau B pot conduce orice tip de trotinetă electrică.

Vârsta minimă pentru a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice din România este de 14 ani.

Casca de protecție este obligatorie doar pentru minorii cu vârste între 14 și 16 ani, dar este recomandată pentru toți utilizatorii.

Dacă drumul este prevăzut cu pistă pentru biciclete, cei care circulă cu trotinete electrice sunt obligați să le folosească.

În lipsa acestor piste, ai voie să circuli pe carosabil, dar numai dacă viteza maximă admisă pe acel sector de drum este cel mult 50 km/h.

Este interzisă circulația pe drumuri naționale, autostrăzi sau drumuri expres, chiar și dacă sunt în localitate.

De asemenea, nu ai voie să circuli cu trotineta electrică pe trotuar, decât dacă pe acesta e amenajată o pistă pentru biciclete.

Trotineta electrică trebuie să:

fie echipată cu sistem de frânare eficient;

aibă lumini și elemente reflectorizante.

De asemenea, este interzis ca pe o trotinetă să se afle două sau mai multe persoane, concomitent. Legea stabilește că pe aceste vehicule poate urca o singură persoană.

În plus, este interzis să circuli cu trotineta electrică sub influența alcoolului sau a substanțelor psihoactive.

„Constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a II-a de sancțiuni […] nerespectarea normelor privind circulația bicicletelor sau a trotinetelor electrice, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 101 alin. (1) pct. 8”, stabilește Art. 100 (1.14) din OUG 195/2002.

Excepția la care face referire articolul de mai sus se referă la lipsa luminilor și a elementelor fosforescente.

Cei care circulă cu o trotinetă electrică fără sisteme de iluminare riscă o amendă cuprinsă între 1.215 și 1.620 de lei.