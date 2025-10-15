Titi Aur: „Autoritățile sunt principalul autor moral al accidentelor rutiere. La noi, zero!”

„Părerea mea rămâne, și nu vorbesc din punct de vedere juridic... Poliția, procuratura, judecătoria își vor face datoria și vor stabili vinovații. Eu vorbesc din punct de vedere al siguranței rutiere, al conducerii în siguranță sau al conducerii defensive”, a declarat Titi Aur. Potrivit acestuia, „autoritățile noastre sunt principalul autor moral al unui astfel de accident”, pentru că tinerii nu beneficiază de educație rutieră în școală, liceu sau grădiniță. „În lumea civilizată se face, în România înainte de Revoluție se făcea. Acum, autoritățile noastre au considerat că nu mai e nevoie.”

Aur subliniază că școlile de șoferi nu oferă instruire reală în prevenție și anticipare: „Te învață doar să manevrezi mașina, nu te învață nimic despre conducere defensivă, centura de siguranță, pericole potențiale... Nu există subiectul ăsta, pe nimeni nu interesează.”

Expertul a comentat și comportamentul pietonilor, explicând că „acea tânără mămică a trecut pe trecerea de pietoni fără să se asigure, pentru că pe ea nu a învățat-o nimeni că trebuie să verifice dacă mașinile opresc. Da, ai prioritate, dar nu ești sigur că ți se acordă.”

Titi Aur cere un plan național coordonat de la cel mai înalt nivel: „Un decident mare, președinte sau prim-ministru, trebuie să declanșeze un adevărat proiect, cu măsuri de educație și coerciție.” El atrage atenția că mulți șoferi nu sunt teribiliști, ci pur și simplu nu conștientizează pericolele. „Sunt și unii care nu pot fi civilizați și trebuie sancționați.”

În final, Aur compară legislația românească cu cea din Danemarca: „Acolo, pentru 200 km/h, i-au confiscat mașina și i-au dat amendă de 20.000 de euro. La noi, zero!” a transmis Titi Aur, expert în conducerea defensivă, pentru Realitatea PLUS.

Șoferul altei mașini, în care a fost proiectată victima in urma impactului, ar fi fost drogat și, chiar dacă nu este vinovat direct de moartea tinerei, ar putea răspunde penal.

Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a mașinii.