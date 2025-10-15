În timp ce zăcea pe asfalt, mama a fost sunată de băiatul ei

Șoferul altei mașini, in care a fost proiectată victima in urma impactului, ar fi fost drogat și, chiar dacă nu este vinovat direct de moartea tinerei, ar putea răspunde penal.

Momentul impactului a fost surprins de camera de bord a mașinii care a spulberat-o pe femeia care traversa stradă alături de copila de 2 ani, aflata in cărucior.

Detaliile și imaginile au un puternic impact emoțional, care pot afecta în special minorii!

Acestea sunt scenele cumplite care au avut loc la oră de vârf pe Șoseaua Berceni din capitală.

Femeia în vârstă de 35 de ani și copila ei de doar doi ani se aflau pe trecerea de pietoni când au fost spulberate de un șofer în vârstă de 20 de ani.

În urma impactului puternic, tânăra mamă a fost proiectată în alte mașini aflate in trafic. Unul dintre autovehicule era condus de un șofer care ar fi fost sub influența substanțelor interzise. Salvatorii ajunși la locul accidentului nu au mai putut face nimic pentru femeie, iar fetița a fost dusă de urgență la spital cu mai multe traumatisme.

„ - Vina este un cuvânt greu în momentul asta. A avut o atitudine cooperantă, a pus la dispoziție toate probele fizice.

- Are vreo urmă de regret?...

- Trebuie să îl întrebați pe el, eu nu vă pot spune ce e la el în suflet, in minte. Nu am fost acolo să știu.”, se arată în dialogul dintre reporteri și avocatul șoferului de 20 de ani.

În timp ce femeia zăcea pe asfalt, i-a sunat telefonul. La celălalt capăt al liniei era băiatul ei în vârstă de 10 ani. Un medic de pe ambulanță a luat telefonul și i-a explicat copilului ce s-a întâmplat.

Șoferul teribilist care se afla la volanul mașinii, se lăuda pe rețelele sociale cum gonea pe șosele cu 240 de kilometri la oră. Martorii au dezvăluit că îl cunoșteau pe tânăr și că a mai fost implicat într-un accident cu scurt timp în urmă. Mai mult, aceștia susțin că bărbatul avea un atelier auto, unde modifica mașini.

Tânărul de 20 de ani care se afla la volan a declarat că a încercat să evite „ceva” ce a apărut brusc in fața lui, dar nu a reușit să frâneze la timp. Oamenii legii l-au testat cu aparatul etilotest, iar rezultatul a fost negativ.