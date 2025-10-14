Sunt imagini surprinse de camera de bord a mașinii șoferului care a provocat tragedia.

Noi imagini cu accidentul din Apărătorii Patriei în care Elena a fost spulberată pe trecerea de pietoni

Aceste imagini sunt din momentul în care femeia a fost călcată de această mașină. Sunt imagini surprinse de camera de bord a șoferului. Se observă faptul că avea o viteză foarte foarte mare.

În momentul în care femeia traversa cu fetița pe trecerea de pietoni a fost lovită din plin de această mașină și aruncată în alte mașini.

Un alt șofer implicat în acest accident, un bărbat care a fost depistat pozitiv la droguri este anchetat în aceste momente. Tânărul care a lovit femeia a fost reținut și se află în arestul poliției.

Individul nu este străin de a conduce cu viteză. A mai fost implicat și în alte accidente, chiar în luna iunie a acestui an. De asemenea, a postat tot felul de clipuri în mediul online în care conducea cu viteză, chiar și de peste 240 de km/h.