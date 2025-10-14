Fetița a fost operată la Spitalul „Marie Curie”, unde medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale. Starea ei este stabilă și se află în afara oricărui pericol, au transmis, marți, medicii.

Tânărul de 20 de ani care a produs accidentul a fost reținut de poliție. Acesta este cunoscut ca find un vitezoman. Pe conturile de socializare s-a filmat recent în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră.

Mai mult, în iulie 2025, tânărul ar fi rămas fără permis timp de 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.