Starea fetiței de 2 ani a cărei mamă a fost ucisă pe trecerea de pietoni de un șofer vitezoman: ce spun medicii/ Profimedia
Fetița de doi ani rănită în accidentul de mașină produs luni seară în zona Apărătorii Patriei din Capitală a fost operată. Micuța a ajuns la spital cu mai multe traumatisme și leziuni, după ce a fost izbit în plin de o mașină chiar pe trecerea de pietoni. Fetița se afla alături de mama ei, o femeie de aproximativ 35 de ani, care a murit pe loc în urma impactului. 

Fetița a fost operată la Spitalul „Marie Curie”, unde medicii au diagnosticat-o cu traumatism cranian, leziuni cervicale, fractură de femur și contuzii toracoabdominale. Starea ei este stabilă și se află în afara oricărui pericol, au transmis, marți, medicii.

Tânărul de 20 de ani care a produs accidentul a fost reținut de poliție. Acesta este cunoscut ca find un vitezoman. Pe conturile de socializare s-a filmat recent în timp ce gonea cu 240 de kilometri pe oră.

Mai mult, în iulie 2025, tânărul ar fi rămas fără permis timp de 30 de zile, după un episod de comportament agresiv în trafic.