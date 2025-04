Luna sensibila se afla in opozitie cu imprevizibilul Uranus, complicand procesul firesc al transformarii – chiar si atunci cand schimbarea este in bine. Din fericire, va deveni mai usor sa ne adaptam si sa fim deschisi la nou odata ce Luna intra in Sagetator, amplificandu-ne spiritul de aventura. In cele din urma, cand Luna formeaza un aspect armonios cu visatorul Neptun, vom putea vedea partile pozitive ale acestor schimbari – in special acele transformari de care aveam disperata nevoie pentru a iesi din stagnare. Este in regula sa romantizam vanturile schimbarii.