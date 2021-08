Turcan, care candidează pentru al treilea mandat de lider al PNL Sibiu, l-a mai acuzat pe preşedintele partidului că nu a respectat-o și că a susținut încercările de destabilizeze a organizației de la Sibiu.

”Nu credeam că vor fi colegi care să aibă indecenţa să facă referiri la mine, să susţină atacuri suburbane, aşa cum am văzut şi în spaţiul public, aşa cum vedem zilnic la televizor, nu doar împotriva mea (...) iar aici, la Sibiu s-a încercat destabilizarea acestei organizaţii şi sub pretextul unei competiţii, de fapt, au fost nişte manevre, dar nu înţeleg pentru ce. (...) Această competiţie nu este a mea cu Şovi (Constantin Şovăială - n.red.), o spun direct, este a mea cu Ludovic Orban, pentru că, din nefericire, domnule preşedinte al partidului, aţi girat ceea ce se întâmplă azi în PNL Sibiu”, a spus ministrul Muncii vineri, la şedinţa Comitetului de Coordonare Judeţean al PNL Sibiu.

Deputatul PNL a adăugat însă că l-a iertat pe Orban, deși acesta a jignit-o în trecut.

”Multă lume în decursul timpului m-a întrebat cum am putut să colaborez cu Ludovic Orban după jignirile pe care mi le-a adus în trecut. Am făcut-o pentru că am considerat că PNL merită acest efort şi l-am iertat (...). Acum se încearcă jocuri de culise la Sibiu (...), domnule preşedinte Ludovic Orban, pentru că m-aţi întrebat şi m-aţi provocat să vă spun de ce nu vă susţin”, a mai spus Turcan.

În replică, președintele PNL a declarat presei că acuzele Ralucăi Turcan sunt ”pure invenţii”.

”Nu (am făcut jocuri de culise la Sibiu - n.red.). Sunt pure invenţii. Eu sprijin un candidat din cauza faptului că practic o parteneră din echipa mea a decis să susţină pe altcineva, este exact o situaţie similară. Cum să răspund la nişte acuzaţii pentru care nu există nicio dovadă, nicio probă? Este o susţinere pentru un om care a fost alături de mine (Constantin Şovăială - n.red.), care a fost secretarul general al acestei filiale şi a contribuit din plin la rezultate şi care este colegul meu ca preşedinte al Comisiei de apărare, care este un om serios, de caracter, un lider care poate să conducă PNL la victorie, în rest, este lipsit de fair-play, după discursul preşedintelui, deşi am arătat respect, să rămân în sală, pentru a asculta discursul celor doi candidaţi la preşedinţie, deşi suntem aşteptaţi la Alba şi se ştie lucrul acesta, să lansezi unui invitat care este şi preşedintele partidului, care nu are posibilitate să dea niciun fel de drept la replică, pur şi simplu nişte acuzaţii inventate”, a replicat Orban, potrivit Agerpres.