"Aș fi vrut să vin aici să o susțin pe Raluca Turcan, din păcate Raluca Turcan a luat decizia să nu mă mai susțină pe mine, Nu știu de ce, pentru că echipa câștigătoare este echipa câștigătoare a PNL Sibiu, este echipa câștigătoare a PNL pentru că Raluca a făcut parte din echipa câștigătoare a PNL și când a câștigat europarlamentarele, și când am câștigat prezidențialele cu cel mai mare scor pe care l-a obținut vreodată un candidat de dreapta, am câștigat împreună alegerile locale și chiar dacă nu am câștigat alegerile parlamentare din cauza unei guvernări în pandemie, în cea mai grea perioadă din România, în care Raluca Turcan a fost mâna mea dreapta ca vicepremier, A LUAT DECIZIA SĂ NU MAI FACĂ PARTE DIN ECHIPA CÂȘTIGĂTOARE." a afirmat Orban.

"Stimați colegi, până la urmă dumneavoastră alegeți. Gândiți, se poate și altfel, se poate și mai bine, se poate și mai uniți, se poate și cu mai multă sinceritate, se poate și cu mai mult onestitate, se poate și cu mai mulți reprezentanți ai Sibiului care să fie ridicați înspre funcțiile guvernamentale pe munca pe care au depus-o", a mai transmis liderul PNL.

La alegerile pentru șefia organizației PNL SIbiu s-au înscris Raluca Turcan, actualul președinte, Constantin Șovăială, președintele Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților și susținător al lui Ludovic Orban, precum și Ciprian Faraon, un om de afaceri local, potrivit Turnul Sfatului.