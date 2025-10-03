Decizia vine la câteva săptămâni după ce soții Iohannis au fost anunțați că trebuie să elibereze imobilul și să plătească un milion de euro. Cu toate acestea, fostul președinte a refuzat să predea cheia, iar inspectorii ANAF au fost nevoiți să spargă ușa imobilului.

Potrivit unor surse din ANAF, fostul președinte ar fi refuzat să predea casa iar inspectorii s-ar fi deplasat la fața locului și i-ar fi schimbat yala cu forța. De asemenea, un martor a declarat că momentul dintre familia Iohannis și reprezentanții fiscului ar fi fost unul tensionat.

Klaus Iohannis are de plătit și chiria pe care a încasat-o ilegal cât timp a fost proprietarul imobilului. Șeful ANAF a declarat că fostul președinte al României va fi executat ca orice român cu restanțe la stat. Acesta susține că prima etapă este preluarea casei care i-a generat venituri iar a doua etapă reprezintă recuperarea banilor obținuți din închiriere.

A început executarea silită a lui Iohannis. Șeful ANAF a anunțat că i s-a cerut să predea imobilul și să plătească sumele încasate din chirie