"ANAF a comunicat persoanelor respective suma pe care o datorează şi, totodată, le-a solicitat predarea imobilului în cauză care nu le mai aparţine. În perioada următoare o să îl predea şi o să vă comunicăm public preluarea imobilului. Practic, în cazul respectiv, sunt două paliere - preluarea bunurilor care au generat veniturile şi, după aceea, recuperarea banilor obţinuţi de domnia sa din închiriere. Prima etapă cred că se va înfiinţa în curând, în ceea ce priveşte a doua etapă sper că orice demnitar de rang înalt al statului să plătească bunurile respective, să nu ajungem într-o cale de atac şi să începem cu procese", a explicat Adrian Nicuşor Nica, citatv de Agerpres.

Întrebat dacă a primit un răspuns de la Iohannis, acesta a precizat: "Sunt date pe care nu pot să le fac publice. În perioada următoare, după ce încheiem discuţia pe preluarea bunurilor cu domnia sa, o să facem public ceea ce înseamnă sumele datorate. Sumele datorate pot fi plătite doar în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Sper că va preda imobilul de bună voie, vorbim de un fost demnitar. Există un termen, nu vi-l pot spune. Avem un răspuns, nu vă pot comunica datele răspunsului", a precizat șeful ANAF.

Klaus Iohannis a fost notificat de ANAF să predea cheile imobilului din centrul Sibiului. Mai mult, soților Iohannis li s-a cerut să plătească voluntar aproape 4,7 milioane de lei statului român.

Suma reprezintă veniturile obținute din chirii în perioada 1999 - 2015 pentru jumătatea spațiului retrocedat, care a fost ulterior recuperat de stat.

Acestea au fost actualizate cu indicele de inflație și dobânda legală.

În același timp, litigiul pentru cealaltă jumătate a imobilului este încă în desfășurare.

Așadar banii pe care i-a încasat timp de 17 ani drept chirie trebuie restituiți acum statului. ANAF Sibiu a anunțat că va începe recuperarea banilor mai întâi pe cale amiabilă, urmând ca, în caz de refuz, să declanșeze executarea silită.

Este vorba despre casa din strada Nicolae Bălcescu, nr 29, Sibiu, pe care Klaus Iohannis a închiriat-o timp de 17 ani către Raiffeisen Bank și pentru care a obținut o sumă cuprinsă între 260.000 de euro și 320.000 de euro.

ANAF îl somează pe Iohannis să plătească un milion de euro. Fostul președinte e bun de plată pentru casa obținută ilegal